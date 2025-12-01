Slušaj vest

Glumica Demi Mur nedavno je proslavila 63. rođendan, a ovih dana je progovorila o starenju u emisiji "The Stephen Colbert Show".

Kolbert ju je pitao kako se oseća nakon uzbudljive godine koja je iza nje, a tokom koje je osvojila Zlatni globus za ulogu u filmu "The Substance", igrala ulogu u seriji "Landman" i dobila titulu jedne od "Žena godine" magazina "Glamour".

U galeriji pogledajte kako je Demi Mur izgledala na dodeli Oskara:

Demi Mur na dodeli Oskara Foto: Rafa Lanus/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, John Salangsang/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

"Vau. Tako se osećam. Vau, kakva sjajna i zabavna godina. Jednostavno osećam da je ovo neverovatno vreme, a svi koji misle da starenje znači da je život lošiji, nažalost greše", rekla je ona.

Mur je u decembru prošle godine govorila o starenju i o tome kako je manje stroga prema sebi. Glumica je rekla kako je shvatila da je "tokom celog života" provodila previše vremena "osuđujući samu sebe". "Mogu da se osvrnem i kažem da sam s 20, 30 godina pronalazila stvari koje nisu bile dovoljno dobre. Moj odnos prema starenju je sada mnogo više u radosnom prihvatanju. Naravno, postoje stvari zbog kojih pomisliš: ‘Oh, volela bih da nije tako‘, ali u celini, vidim sebe i punoću onoga što jesam, a ne samo spoljašnju ideju o tome ko sam", rekla je ona za "People".

U galeriji pogledajte kako je Demi Mur izgledala na dodeli Zlatnog globusa:

Demi Mur na dodeli Zlatnog globusa Foto: Casey Flanigan/IS/MPI / Capital pictures

Demi je ranije rekla i da želi da postane primer mlađim generacijama, uključujući svoje ćerke Rumer, Skaut i Talulu, koje je dobila s glumcem Brusom Vilisom. "Mi smo ono što je budućnost za žene, a kada gledam svoje ćerke, ne želim da im ikada padne na pamet da postoji kraj. Meni je ovo najuzbudljiviji period u životu. Osećam kao da su moja deca odrasla, imam najviše nezavisnosti i autonomije da stvarno redefinišem gde želim da idem. Ne znam kako to izgleda niti gde je. Ali jednostavno sam uzbuđena što živim u tome", ispričala je u emisiji "Today".

Demi Mur
Demi Mur je napunila 63 godine Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Slavna glumica je prošle godine osvojila Zlatni globus, prvi u svojoj karijeri dugoj 45 godina. Tokom svog govora prisetila se razgovora s producentom koji ju je pre 30 godina nazvao "popcorn" glumicom.

"U to vreme sam to shvatila kao da je ovo nešto što ne smem da imam. Poverovala sam u to, verovala sam da je to istina, što me s vremenom uništavalo do te mere da sam pre nekoliko godina pomislila da je kraj. Možda i jesam završila, možda sam uradila sve što je trebalo", ispričala je ona, pa priznala da je film "The Substance" došao tokom najniže tačke u njenoj karijeri.

demi mur profimedia-0914350384.jpg
Demi Mur u filmu The Substance Foto: Universal Pictures - Working Title Films - Album / Album / Profimedia

"Onda mi se na stolu pojavio čarobni, smeli, odvažni, potpuno ludi scenario pod nazivom ‘The Substance‘, a svemir mi je rekao da nisam završila. Ostaviću vas s jednom stvari za koju mislim da ovaj film prenosi. U onim trenucima kada mislite da niste dovoljno pametni, dovoljno lepi, mršavi, uspešni ili da jednostavno niste dovoljni: postoji jedna žena koja mi je rekla: ‘Samo znaj, nikad nećeš biti dovoljna, ali možeš da znaš vrednost svoje vrednosti ako spustiš meru.‘", zaključila je slavna glumica, prenosi Jutarnji.hr.

Ne propustitePop kulturaMotivi poput onih sa srpske narodne nošnje: Demi Mur opčinila vezenom haljinom na crvenom tepihu
Demi Mur
Pop kulturaDemi Mur objavila sliku sa Beograđankom Mašom za koju se šuškalo da joj je devojka: Ovo su detalji intrigantnog odnosa koji traje godinama
demi-mur-u-crnom-odelu.jpg
Pop kulturaDemi Mur proslavila 63. rođendan u čipkanoj haljini: Slavna glumica pokazala izvajanu figuru, sve oči bile uprte u nju (FOTO)
Demi Mur na proslavi svog 63. rođendana
Pop kulturaDemi Mur u providnoj haljini bez donjeg veša: Holivudska lepotica izgleda bolje nego ikada, a za to je zaslužan ovaj muškarac
Demi Mur

Video: Sve više roditelja u kreditima zbog proslave 18. rođendana

"Sve više roditelja je u kreditima zbog proslave 18-og rođendana! Borozan objasnila kako izgledaju današnja punoletstva: Smatraju da je to pokazatelj statusa  Izvor: Kurir televizija