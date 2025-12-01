Slušaj vest

Glumica Demi Mur nedavno je proslavila 63. rođendan, a ovih dana je progovorila o starenju u emisiji "The Stephen Colbert Show".

Kolbert ju je pitao kako se oseća nakon uzbudljive godine koja je iza nje, a tokom koje je osvojila Zlatni globus za ulogu u filmu "The Substance", igrala ulogu u seriji "Landman" i dobila titulu jedne od "Žena godine" magazina "Glamour".

"Vau. Tako se osećam. Vau, kakva sjajna i zabavna godina. Jednostavno osećam da je ovo neverovatno vreme, a svi koji misle da starenje znači da je život lošiji, nažalost greše", rekla je ona.

Mur je u decembru prošle godine govorila o starenju i o tome kako je manje stroga prema sebi. Glumica je rekla kako je shvatila da je "tokom celog života" provodila previše vremena "osuđujući samu sebe". "Mogu da se osvrnem i kažem da sam s 20, 30 godina pronalazila stvari koje nisu bile dovoljno dobre. Moj odnos prema starenju je sada mnogo više u radosnom prihvatanju. Naravno, postoje stvari zbog kojih pomisliš: ‘Oh, volela bih da nije tako‘, ali u celini, vidim sebe i punoću onoga što jesam, a ne samo spoljašnju ideju o tome ko sam", rekla je ona za "People".

Demi je ranije rekla i da želi da postane primer mlađim generacijama, uključujući svoje ćerke Rumer, Skaut i Talulu, koje je dobila s glumcem Brusom Vilisom. "Mi smo ono što je budućnost za žene, a kada gledam svoje ćerke, ne želim da im ikada padne na pamet da postoji kraj. Meni je ovo najuzbudljiviji period u životu. Osećam kao da su moja deca odrasla, imam najviše nezavisnosti i autonomije da stvarno redefinišem gde želim da idem. Ne znam kako to izgleda niti gde je. Ali jednostavno sam uzbuđena što živim u tome", ispričala je u emisiji "Today".

Slavna glumica je prošle godine osvojila Zlatni globus, prvi u svojoj karijeri dugoj 45 godina. Tokom svog govora prisetila se razgovora s producentom koji ju je pre 30 godina nazvao "popcorn" glumicom.

"U to vreme sam to shvatila kao da je ovo nešto što ne smem da imam. Poverovala sam u to, verovala sam da je to istina, što me s vremenom uništavalo do te mere da sam pre nekoliko godina pomislila da je kraj. Možda i jesam završila, možda sam uradila sve što je trebalo", ispričala je ona, pa priznala da je film "The Substance" došao tokom najniže tačke u njenoj karijeri.

"Onda mi se na stolu pojavio čarobni, smeli, odvažni, potpuno ludi scenario pod nazivom ‘The Substance‘, a svemir mi je rekao da nisam završila. Ostaviću vas s jednom stvari za koju mislim da ovaj film prenosi. U onim trenucima kada mislite da niste dovoljno pametni, dovoljno lepi, mršavi, uspešni ili da jednostavno niste dovoljni: postoji jedna žena koja mi je rekla: ‘Samo znaj, nikad nećeš biti dovoljna, ali možeš da znaš vrednost svoje vrednosti ako spustiš meru.‘", zaključila je slavna glumica, prenosi Jutarnji.hr.

