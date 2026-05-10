Slušaj vest

Patricija Ređani nikada nije bila tipične biografije koja ulazi u luksuz slučajno. Rođena u skromnoj porodici kraj Milana, odrasla je uz majku Silvanu koja je radila obične poslove i oca kojeg nikada nije upoznala. Tek kada se majka udala za imućnog industrijalca, Patricija je prvi put osetila šta znači novac i društveni status. Sve ostalo bila je ambicija.

Mladost joj je obeležio glas koji se daleko čuje, sklonost ka luksuzu i nadimak italijanska Liz Tejlor. Bila je žena koja ne zna za pola mere i koja nikada nije želela da bude srednja klasa.

U galeriji pogledajte fotografije Patricije Ređani:

1/8 Vidi galeriju Patricija Ređani Foto: EPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mimmo Carriero- / IPA / Sipa Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Ulazak u Guči porodicu i prvi udarci

Kada je upoznala Mauricija Gučija, unuka osnivača brenda, sudarile su se dve potpuno različite energije. On tih, uštogljen, iz dobre kuće. Ona glamurozna, glasna, direktna. Zaljubio se istog trenutka, ali njegova porodica nije. Rodolfo Guči je otvoreno govorio da je Patricija lovac na prezime, uljez bez porekla i devojka koja ne pripada u "Gucci" svetu. Zabranio mu je brak, pokušao da je potpuno izbaci iz njihovog kruga i u tome je ostavio ožiljak koji Patricija nikada nije sakrila. Godinama kasnije govorila je da je to bio njen prvi ozbiljan dodir sa poniženjem i prvim osećajem da je neko posmatra kao manje vrednu.

Ipak, Mauricio se oženio njome. Njihov život se brzo pretvorio u luksuzni spektakl. Vile, jahte, večere, putovanja. A onda je, tiho i bez velike drame, krenulo ono što će kasnije nazvati najpodmuklijom vrstom zlostavljanja.

Mauricio Guči Foto: EPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Emocionalno izgladnjivanje i raspad braka

Po njenim rečima, Mauricio je samo prestao da komunicira. Prvo nekoliko sati, onda nekoliko dana.

Za Patriciju je ćutanje bilo surovije od bilo kakve svađe. Govorila je da ju je emocionalno izgladnjivao, da je donosio važne odluke iza njenih leđa i da je manipulisao njenim osećajem sigurnosti. On nikada nije bio agresivan. Bio je odsutan, a odsutnost ume da bude najgori oblik surovosti.

Kada je počeo potpuno da se menja, kada je krenuo ponovo da trenira, kupa se u perfektnim odelima i izlazi bez objašnjenja, Patricija je znala da nešto puca. Jednog dana rekao joj je da ide na kratko poslovno putovanje. Nestao je na osam meseci.

Tek kasnije je saznala istinu. Mauricio je već imao novu ženu u svom životu, Paolu Franki, milansku dizajnerku enterijera.

Napuštanje, poniženje i rušenje identiteta

Patricija je ostavljena u ogromnoj kući, sa dve ćerke i osećajem da je čovek kojem je verovala okrenuo leđa bez ijedne reči, bez objašnjenja, bez pokušaja da se razgovara kao ljudi. Najgore joj je palo to što joj je razvod saopštio preko advokata. Rečenica koju nikada nije oprostila glasila je samo:

Patricija Ređani Foto: EPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ne vraćam se više.

Za ženu kao što je ona, koja je živela od moći, statusa i ljubavi, to je bio udarac posle kojeg više nije mogla ni da stoji ni da diše kako treba.

Sledile su godine razvoda, finansijskog rata, optužbi i hladnog ratovanja preko papira i advokata. Patricija je tvrdila da je učestvovala u stvaranju imidža Guccija, da je živela taj brend, da je bila njegovo lice u javnosti. Mauricio ju je odbijao bez milosti.

Ubistvo Mauricija Gučija i pad Patricije Ređani

Sve je prelomljeno jedne martovske večeri 1995. kada je Mauricio ubijen ispred svoje kancelarije u Milanu. Četiri metka. Peta kao završna. Godinama se nagađalo, a onda je istraga otkrila da je Patricija organizovala ubistvo. Naručila ga je preko posrednika. Osuđena je na 29 godina, odslužila 18.

Nikada se nije pokajala. Nikada nije pokušala da umanji svoju ulogu. Kada su je pitali zašto nije sama pucala, rekla je svoju najpoznatiju rečenicu:

- Moje oči su loše. Nisam htela da promašim.

Kako je Patricija videla sebe

Iz njenog ugla, sve što se desilo bilo je posledica života u kojem je, kako je tvrdila, bila emocionalno zlostavljana, ignorisana, ponižena i izbrisana iz imperije koju je smatrala svojom. Govorila je da ju je Mauricio prestao gledati kao partnera, a onda i kao čoveka. Za nju je to bio početak kraja.

Patricija Ređani Foto: Aresu/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Najviše je pamtimo po još jednoj rečenici:

- Kada me Mauricio prestao gledati, prestala sam da postojim.

U tom sentimentu se krije čitava tragedija Patricije Ređani, žene koja je od glamura stigla do tame i postala deo jedne od najpoznatijih zločinačkih ljubavnih priča na svetu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Modni dizajner priča o trendovima sa zapada: