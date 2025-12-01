Slušaj vest

Milan Vasić, koji je pre nekoliko meseci dobio sina Despota sa svojom partnerkom Majom, podelio je na Instagramu emotivan, ali i duhovit trenutak iz porodičnog života.

Glumac je objavio snimak na kojem pokazuje kako izgleda njihova svakodnevica i kako uspavljuje svog naslednika.

„Sad on meni priča bajku da me uspava. Despot. Takav dogovor imamo — jednom ja njemu, jednom on meni“, napisao je Vasić, otkrivajući nežnu rutinu koju deli sa svojim sinom.

Na snimku se u jednom kadru učinilo i da se glumčeva 18 godina mlađa supruga Maja nakratko pojavila u pozadini.

„Juče ušao u kuću i odmah me izbacio“ — Vasić se našalio na svoj račun

Od trenutka kada su supruga i sin izašli iz porodilišta, Vasić se, kao svaki novopečeni tata, suočio sa preslatkim, ali izazovnim promenama.

Jedna od njih tiče se njegovog poroka — cigareta.

Pošto je pušač, vrlo brzo je postalo jasno da u kući više nema mesta za dim, pa je Milan morao da pronađe novi kutak za ritual uz kafu.

Milan Vasic
Milan Vasić Foto: Instagram/Milan Vasic


Na kraju je završio na terasi porodičnog doma.

Glumac je objavio fotografiju na kojoj sa cigaretom i šoljom kafe stoji na terasi, a opisom je sve pretvorio u šalu:

„Juče ušao u kuću i odmah me izbacio“, napisao je kroz osmeh.

Venčanje održano daleko od očiju javnosti

Milan i njegova supruga Maja svoje sudbonosno „da“ izgovorili su u njegovom rodnom kraju — na Kosovu i Metohiji. Par je želeo intimnu ceremoniju, bez prisustva kamera i znatiželjnih pogleda.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije Milana Vasića:

Milan Vasić fotografije iz porodičnog albuma Foto: Milan Vasic/Instagram, printscreen/instagram/milanvasic_official, milanvasic/instagram

Maja je od Milana mlađa 18 godina, a glumac je više puta isticao da mu prija mir koji su pronašli zajedno, daleko od javne pompe.

