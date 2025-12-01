Milan Vasić pokazao kako uspavljuje sina, 18 godina mlađa supruga ih nežno gleda "Takav dogovor imamo" (Video)
Milan Vasić, koji je pre nekoliko meseci dobio sina Despota sa svojom partnerkom Majom, podelio je na Instagramu emotivan, ali i duhovit trenutak iz porodičnog života.
Glumac je objavio snimak na kojem pokazuje kako izgleda njihova svakodnevica i kako uspavljuje svog naslednika.
„Sad on meni priča bajku da me uspava. Despot. Takav dogovor imamo — jednom ja njemu, jednom on meni“, napisao je Vasić, otkrivajući nežnu rutinu koju deli sa svojim sinom.
Na snimku se u jednom kadru učinilo i da se glumčeva 18 godina mlađa supruga Maja nakratko pojavila u pozadini.
„Juče ušao u kuću i odmah me izbacio“ — Vasić se našalio na svoj račun
Od trenutka kada su supruga i sin izašli iz porodilišta, Vasić se, kao svaki novopečeni tata, suočio sa preslatkim, ali izazovnim promenama.
Jedna od njih tiče se njegovog poroka — cigareta.
Pošto je pušač, vrlo brzo je postalo jasno da u kući više nema mesta za dim, pa je Milan morao da pronađe novi kutak za ritual uz kafu.
Na kraju je završio na terasi porodičnog doma.
Glumac je objavio fotografiju na kojoj sa cigaretom i šoljom kafe stoji na terasi, a opisom je sve pretvorio u šalu:
„Juče ušao u kuću i odmah me izbacio“, napisao je kroz osmeh.
Venčanje održano daleko od očiju javnosti
Milan i njegova supruga Maja svoje sudbonosno „da“ izgovorili su u njegovom rodnom kraju — na Kosovu i Metohiji. Par je želeo intimnu ceremoniju, bez prisustva kamera i znatiželjnih pogleda.
Pogledajte u galeriji porodične fotografije Milana Vasića:
Maja je od Milana mlađa 18 godina, a glumac je više puta isticao da mu prija mir koji su pronašli zajedno, daleko od javne pompe.
Bonus video: Milan Vasić krstio sina