Slušaj vest

Pablo Eskobar, jedan od najpoznatijih i najopasnijih narko-bosova u istoriji, ostavio je dubok trag ne samo u svetu kriminala, već i u ličnom životu. Njegova javna slika moćnog i brutalnog čoveka često je zasenila privatne trenutke, posebno ljubavne veze i porodicu.

Dok su mediji fokusirani na njegove kriminalne poduhvate i krvavi put do vrha, malo ko zna za njegovu intimnu stranu – onu koja se ogledala u porodici i ljubavi.

Početak ljubavne priče s Marijom Viktorijom Henao

Foto: YouTube/Printscreen

Viktorija je rođena u porodici srednje klase u okrugu Envigado, blizu Medeljina. Prvi put je upoznala Eskobara kada je imala 12 godina. Pablo, tada 23-godišnjak, impresionirao ju je Vespom motociklom i skupim poklonima, zbog čega se osećala kao princeza.

„Upoznala sam Pabla kad sam imala 12, a on 23 godine. On je bio prva i jedina ljubav mog života. Udala sam se za njega u crkvi, a verovala sam da bračni zaveti moraju da se poštuju.“

U svojoj knjizi „Eskobar: Moj život sa Pablom“, Viktorija otkriva da je imala prvi seksualni susret sa 14 godina, kada je starosna granica za pristanak u Kolumbiji bila 14 godina.

„Nisam bila spremna“, seća se Viktorija. „Nisam imala seksualnu želju i nisam razumela intimni kontakt.“

Pogledajte u galeriji fotografije Pabla Eskobara:

1/4 Vidi galeriju Pablo Eskobar Foto: YouTube/Printscreen, Vandeville Eric/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Prisilni abortus i rani strahovi

Tri nedelje kasnije, Viktorija je osetila promene u svom telu. Pablo, sumnjajući da je trudna, odveo ju je u kuću u siromašnom delu Medeljina na abortus, zbog čega je danima patila i krvarila.

Uprkos ovom ranom zlostavljanju, Viktorija kaže da je volela Pabla i bila je spremna da prkosi roditeljima da bi bila sa „ljubavlju svog života“.

Tajno venčanje i početak porodičnog života

29. marta 1976. godine, par se tajno venčao u crkvi Santisima Trinidad u Palmiri, u prisustvu Viktorijine bake i tetke.

Te večeri, Pablo ju je odveo u sobu u bašti punoj cveća, gde su „konzumirali svoj brak“. Viktorija se seća:

„Bila je to nezaboravna noć ljubavi. Želela sam da nikada ne prestane.“

Marija Viktorija Henao, supruga Pabla Eskobara Foto: EPA/Zipi

Nakon venčanja, Viktorija je nastavila svoje obrazovanje, a istovremeno je vodila domaćinstvo u skromnom stanu u Medeljinu.

Nakon nekoliko nedelja braka, Viktorija je ponovo zatrudnela i rodila sina, Huana Pabla. Sedam godina kasnije, rodila je ćerku Manuelu.

Huan Pablo Eskobar Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je Eskobar javno izgledao odan svojoj supruzi, mediji i svedoci kasnije su otkrivali njegove brojne ljubavne afere, što je stalno stavljalo porodicu u središte špekulacija.

Afere i luksuzne ljubavne veze

Eskobar je bio poznat po strasti prema ženama. Njegove afere, među kojima je posebno zapažena veza s televizijskom voditeljkom Virhinijom Valjeho, bile su dobro poznate. Umemo se suočavao s problemima zbog ljubavi, dok je Virhinija opisivala njihov odnos:

„S Pablom sam izgubila razum, on je za mnom izgubio glavu; a sve što je ostalo je čovek koga progoni pravosuđe i žena koju progone mediji, čovek i žena koji poznaju jedan drugog i koji brinu jedan za drugog, uprkos boli izazvanoj njegovom odsutnošću, njegovim zločinima i gresima.“

Pablo i Marija Eskobar Foto: YouTube/Printscreen

Eskobar je ženama poklanjao luksuzne poklone i organizovao skupa putovanja, trošeći ogromne sume na svoje ljubavne avanture.

"Plakala sam kada bi izlazio sa svojim ljubavnicama. Ipak, i pored svega, verovala sam u ljubav koju smo delili", prisetila se.

Žene povezane s kartelom

Jedan od najintrigantnijih aspekata njegovih veza bila je privlačnost prema ženama povezanim s njegovim kartelom. Mnoge su bile zaposlene u njegovoj organizaciji, a veze s njima često su bile više od ličnih odnosa – političke i strateške, deo igre moći unutar kartela i sa drugim kriminalnim vođama.

Foto: Vandeville Eric/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tragičan kraj i život nakon smrti

Eskobar je ubijen 2. decembra 1993. godine u Medeljínu, tokom opsežne potere kolumbijskih vlasti. Nakon njegove smrti, Marija Viktorija bila je primorana da napusti Kolumbiju i živi pod lažnim identitetom, izbegavajući medijsku pažnju.

Iako je život s Eskobarom bio ispunjen luksuzom i sigurnošću koju je njegova moć donosila, bio je i opterećen stalnim strahom, pretnjama i izdajama. Marija Viktorija je postala simbol preživljavanja i života pod pritiskom, daleko od kriminalnog sveta u kojem je njen suprug ostavio neizbrisiv trag.

Bonus video: Intervju Huan Pablo Eskobar