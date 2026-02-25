Slušaj vest

Karmen Elektraintrigira javnost skoro u istoj meri kao i ranije. Priča se da je imala brojne estetske korekcije, a ona je često pričala o svojoj lepoti. Pre više godina objavila je priručnik "How to be sexy".

Karmen je nakon što je pokrenula kolekciju veša izjavila sledeće: "Morate da poznajete svoje telo i da znate kako želite da izgledate. Saznajte to pokušavajući sve. Ja volim korsete, osim ako sam kod kuće, tada želim nešto udobno i mekano. Ali, važno je da nosite ono u čemu se osećate najbolje". One najintrigantnije teme o svom izgledu zaobilazi.

Pogledajte kako je Karmen Elektra izgledala u julu ove godine na svečanosti u Los Anđelesu:

Karmen Elektra Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mnogi aspekti njene karijere bili su, nažalost, prožeti seksizmom. Karmen poslednjih godina uglavnom učestvuje u rijaliti programima, TV šou emisijama i ponekoj dokumentarnoj seriji. Na filmu se nije pojavljivala od 2015. i uloga u "Chocolate City" odnosno "Book of Fire".

Mnogo puta je bila u žiži interesovanjai zbog burnog ljubavnog života. Iza sebe ima brak sa košarkašem Denisom Rodmanom. Venčali su se 1998. u Las Vegasu, a razveli posle samo devet dana, pisao je People.

Rodman i Karmen Elektra Foto: Profimedia

Iako je brak bio maksimalno kratak, venčali su se 1998. a razveli 1999. Igrom slučajnosti ili nečim drugim, bračna zajednica od devet dana obuhvatila je dve godine.

Rodman je rekao da nije bio priseban na svadbi, a ona je ispričala.

"Jedan dan kada su Bulsi imala slobodan dan, i nisu morali na trening, Denis mi je rekao da ima iznenađenje za mene. Vezao mi je oči i seli smo na njegov motor. Kada mi je skinuo povez s očiju, stajali smo u Bulsovom centru za vežbanje, na centralnom terenu. Jeli smo sladoled i imali odnose svuda, gde god smo stigli - u sobi za fizikalnu terapiju, u sali za tegove, očigledno i na terenu... Da budem iskrena, mislim da nikada nije toliko naporno radio u svom životu".

Pratila se i njena veza sa bivšim suprugom Pamele Anderson i muzičarem Tomijem Lijem, kao i afera sa Sajmonom Kauelom. Kako je 2013. pisao "Eonline.com", Karmen je te godine uhvatila na delu voditelja sa Loren Silvermen. Veza Loren i Sajmona i dalje traje, par je dobio sina, a šuškalo se da su vezu počeli dok je ona još bila u braku sa Endruom Silvermenom, koji je inače bio prijatelj poznatog TV lica, prema pisanju "Eonline.com".

Foto: Internet

Neslavno se završila i veza Karmen Elektre sa gitaristom Robom Patersonom. Raskinuli su veridbu 2012. posle četiri godine zabavljanja. Nagađalo se da joj je bio neveran, ali i da je presudila njegova borba sa porocima. Bilo je mnogo reči o njenoj avanturi sa poznatim fudbalerom Sašom Ćurčićem. "Bio sam i sa Evom Hercigovom, ali Karmen Elektra je najbolja u s*ksu. Sa njom sam imao vratolomije do sedam ujutru na bazenu. Ona je najluđa", rekao je Ćurčić koji je pričao i da je bio intiman sa slavnom manekenkom Naomi Kembel.

Kontroverze, mnogo ljubavnih brodoloma i karijera koja se uglavnom bazirala na atraktivnosti iako je Karmen naravno mnogo više od lepe žene.

Karmen sa novim dečkom Frančeskom Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Poznata lepotica fotografisana je nedavno na Beverli Hilsu sa tatu majstorom Frančeskom Veskovijem s akojim se prvi put u javnosti pojavila prošlog meseca. Nove slike su potvrda njihove romanse.

