Glumica Mili Bobi Braun otkrila je da joj je bilo "prijatno" da radi s Dejvidom Harborom na setu serije "Stranger Things", uprkos nedavnim tvrdnjama da ju je glumac maltretirao. U intervjuu za "Deadline" progovorila je o "intenzivnim" scenama koje je snimila s Dejvidom, koji je tumačio lik Džima Hopera.

"Naravno da sam se osećala sigurno. Mislim, radili smo zajedno deset godina. Osećam se sigurno sa svima na setu. Osim toga, glumimo oca i ćerku, tako da prirodno imamo bliži odnos od ostalih jer smo zajedno snimili neke prilično intenzivne scene, posebno u drugoj sezoni", rekla je Mili, koja u seriji glumi Ileven.

Milii Bobi Braun Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Dejvid i ja imamo odličan odnos, jako blisko sarađujemo u scenama i pripremamo se za scene, te sam vrlo uzbuđena što će svi videti trud i ljubav koje smo uložili u završetak našeg odnosa i kako to izgleda. Posebno obožavatelji Hopera i Ileven. Osećam da će te scene biti prilično uticajne. Obožavam to. Tera me da dam sve od sebe svaki put kad vidim da sam na listi glumaca koji rade s njim, jer znam da će on to učiniti", dodala je 21-godišnja glumica, referišući se na petu i poslednju sezonu hit serije koja je premijerno prikazana na Netflixu u sredu.

Braun je svojom izjavom stala na kraj glasinama o tome da ju je Harbor maltretirao i uznemiravao na setu. Strani mediji su pre nekoliko nedelja preneli da je Mili podnela žalbu protiv Dejvida, pre nego što je započelo snimanje pete sezone.

Dejvid Harbor i Lili Alen Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Bilo je stranica i stranica optužbi. Istraga se provodila mesecima", rekao je izvor za Daily Mail, te istakao da Dejvid nije bio optužen za bilo kakvu vrstu seksualnog uznemiravanja. Izvori su dodali i da je Braun na set dolazila u pratnji svog predstavnika. Međutim, producent Šon Levi je nešto kasnije rekao da je video neke "izuzetno netačne" izveštaje u vezi sa skandalom.

"Morate da stvorite radno okruženje puno poštovanja, gde se svi osećaju prijatno i sigurno. Učinili smo sve da izgradimo takvo okruženje i ponosni smo zbog činjenice da smo u tome uspeli", poručio je on.

