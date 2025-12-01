Slušaj vest

Glumac Milan Vasić pre nekoliko meseci postao je otac sina Despota, kog je dobio sa svojom partnerkom Majom, a sada svaki trenutak sa sinom koji provede, objavljuje na mrežama.

Tako je bilo i sada kada je stigla domaća zimnica, a u pitanju je bio ajvar koji su poslali baba i deda za unuka.

Glumac je napisao kratku poruku uz sliku, te su mnogi u komentarima hvalili da je sjajno što se jede samo domaće.

- Direktno sa Kosova i Metohije, mama i tata - napisao je glumac u opisu slike, a pratioci su nastavljali:

- Svaka tebi čast! To je patriotizam, dece najviše kad su mala treba da jedu domaće i zdravo - bio je samo jedan od komentara.

Ovako mu je žena rekla da je trudna

Inače, Milan je nedavno sve raznežio kada je objavio snimak na kom se vidi kako mu supruga javlja da je u drugom stanju.

- Na današnji dan 2024. mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu - rekao je glumac.

