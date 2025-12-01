Slušaj vest

Kada dani postanu hladni, a sneg polako prekriva grad, nema ničeg lepšeg od toplog ćebeta, šolje omiljenog napitka i dobrog filma koji može da vas nasmeje i razveseli. Zimske večeri idealne su za komedije koje spajaju humor, nostalgiju i praznični duh, pružajući trenutke opuštanja i radosti. U poslednjih nekoliko godina na filmskoj sceni pojavile su se priče koje savršeno odgovaraju ovom raspoloženju, od nostalgičnih dečjih avantura, preko romantičnih susreta u snežnim planinskim odmaralištima, do urnebesnih situacija u prazničnim internatima. Svaka od njih nosi svoj šarm, smeh i toplinu, te može postati omiljeni deo zimskih rituala. U nastavku predstavljamo tri komedije koje su idealan izbor za zimske dane i koje garantuju da će vam srce biti toplo, a osmeh na licu.

8‑Bit Christmas

Film 8‑Bit Christmas Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia

Radnja:Film „8‑Bit Christmas“ donosi nostalgičnu priču o dečaku koji je tokom 1980-ih želeo da pod božićnim drvetom pronađe najnoviju video igricu. Radnja prati njegove smešne i često urnebesne pokušaje da uštedi novac i nađe igricu pre nego što drugi to učine. Film je ispunjen toplinom porodičnih vrednosti, nostalgijom i humorom koji podseća na detinjstvo. Njegove situacije, iako komične, nose i dirljive trenutke između roditelja i dece. Svaki lik je pažljivo osmišljen, a scena sa poklonima pruža dozu prazničnog duha koja greje srca gledalaca. Ova komedija je pravi izbor za zimske večeri uz toplu čokoladu.

Falling for Christmas

Radnja: U romantičnoj komediji "Falling for Christmas", pratimo Elu, bogatu naslednicu koja nakon nesreće gubi pamćenje i završava u malom planinskom odmaralištu. Dok pokušava da se seti svog prethodnog života, sukobi i smešne situacije sa lokalnim stanovnicima dovode do urnebesnih scena. Ljubav se pojavljuje tamo gde je najmanje očekivala, a humor prožima svaki susret i nesporazum. Film uspeva da spoji romansu i komediju sa toplim prazničnim tonom, čineći ga idealnim za zimske dane. Gledalac uživa u šarmantnoj atmosferi, dok likovi uče lekcije o prijateljstvu, ljubavi i jednostavnom životu. Svaki kadar odiše prazničnom energijom i vedrinom.

Film Falling for Christmas Foto: THA / Alamy / Profimedia

The Holdovers

Radnja: "The Holdovers" prati priču profesora i problematičnog učenika koji ostaju u internatu tokom praznične pauze, dok većina studenata odlazi kući. Njihov zajednički boravak prerasta u niz urnebesnih situacija, prepuna nesporazuma i duhovitih dijaloga.

Film The Holdovers Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Film balansira između komedije i toplih, emotivnih trenutaka, otkrivajući prijateljstvo koje se rađa u neočekivanim okolnostima. Kamin u internatu, praznične dekoracije i sneg van prozora čine ambijent savršenim za zimske večeri. Likovi, kroz smeh i nespretne avanture, pokazuju da i u najmanje očekivanim trenucima može nastati istinska povezanost. Ova priča je šarmantan podsetnik da humor i toplina mogu prevazići čak i najhladnije dane.

