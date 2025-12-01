Slušaj vest

GlumacBili Krudap (57) početkom 2000-ih našao se u ljubavnom trouglu. Bio je osam godina u vezi s glumicom Meri Luis Parker (61), koja je bila u sedmom mesecu trudnoće kada je saznala da ju je prevario. Na snimanju romantične komedije Stage Beauty zbližio se s koleginicom Kler Dejns (46) i zbog nje ostavio trudnu devojku.

Meri Luis je rodila sina u januaru 2004. i dala mu ime Vilijam, a za Bilijevu prevaru javnost je saznala samo nekoliko nedelja nakon što se mališan rodio.

Bili Krudap
Bili Krudap Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Veza Kler i Bilija potrajala je tri godine, a nakon toga su raskinuli. Kradap je sada u braku s glumicom Naomi Vots, a Kler se udala za kolegu Hjua Dansija. Nakon što je cela afera dospela u javnost, Bili je naišao na veliku osudu, ali nijedan član ljubavnog trougla nikada nije javno komentarisao tu situaciju. Upravo zbog toga mnoge je iznenadilo to što se glumac nedavno osvrnuo na odnos s bivšom partnerkom Meri Luis i njihovim sinom. Novinar ga je upitao kakav je njihov odnos danas, a Bili je rekao: „Bez ulaska u naše privatne stvari… obožavamo svog sina bezuslovno.“

Bili Krudap
Bili Krudap Foto: David Fisher for BIFA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas Vilijam ima 21 godinu, nosi majčino prezime i gradi karijeru u Holivudu. Još kao tinejdžer režirao je svoj debitantski film, a otac nije skrivao koliko je ponosan na njega.

„Kroz nas dvoje nasledio je supermoći za teatralnost. On je baš frajer. Meriluis i ja pojavili smo se u većini njegovih filmova“, istakao je.

Bili Krudap
Bili Krudap Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

(Kurir.rs/ Story)

