Iz Holivuda stalno stiću vesti i glasine o razvodima dugogodišnjih parova i poznatih zvezda, a sa takvim šuškanjem se suočila i pevačica Gven Stefani.

Naime, šuška se da se rastala od supruga, muzičara Blejka Šeltona.

Nagađanja da se par rastao počela su najviše nakon što se nisu zajedno pojavili na dodeli CMA nagrada 19. novembra, uprkos tome što je Blejk Šelton bio novinovan u kategoriji "Muzički događaj godine" za deo u pesmu Posta Malonea "Poulr me a drink".

S druge strane, mnoge je zaintrigiralo da li je sve u redu sa poznatim parom budući da pevačica nije objavila ništa na svojim društvenim mrežama o suprugu od juna kada mu je čestitala rođendan.

Gven Stefani i Blejk Šelton Foto: Profimedia

S druge strane, Blejk je u novembru pevačici čestitao rođendan, što je još više zbunulo njihove fanove.

Ipak, čini se da je pevačica svim nagađanjima stala na kraj kada je prošlog vikenda objavila u okviru Instagram priča kako je suprug ljubi u obraz. Nije napisala ništa, već je pustila da sama fotografija govori sama za sebe.

Gven Stefani je nosila crvenu kariranu košulju i smešila se tokom "selfija" i dok je suprug ljubi.

Predstavnik za medije pevača Blejka Šeltona je za Page Six rekao da je u pitanju potpuno izmišljena priča koja je stvorena isključivo za naslove i klikove.

Gven Stefani na bini sa Blejkom Šeltonom Foto: Profimedia

Fanovi su raniej spekulisali o njihovom mogućem razlazu budući da su objavili duet "Hanin' on" koji govori o raskidu.

Nadam se da ona zapravo ne odražava gde se Gven i ja nalazimo u našoj vezi. Želeli smo to da uradimo, znate? - ispričao je Blejk Šelton za Access Hollywood i dodao:

- To je pesma koja nas vokalno podstiče i jednostavno je volimo. Došli smo do tačke u našim životima gde samo želimo da pevamo pesme koje volimo, a onda da vidimo šta će se dogoditi, pretpostavljam kasnije -

Podsetimo, Gven i Blejk su u braku od 2021. godine. To je pevačici drugi brak, budući da je od 2002. do 2016. godine bila u braku sa frontmenom grupe Bush, Gevinom Rosdejlom s kojim ima troje dece.

Gven Stefani i Blejk Šelton Foto: Profimedia

S druge strane, Blejk iza sebe ima dva braka. Od 2003. do 2006. godine bio je u braku sa Kajnet Vilijams, a onda pd 2011. do 2015. godine sa Mirandom Lambert.

(Kurir.rs/ Glossy)

