Prvi decembar, Svetski dan borbe protiv side, dan kada se podiže svest o virusu humane imunodeficijencije (HIV) i sindromu stečene imunodeficijencije (AIDS), kada je pruža podrška osobama koje žive sa tom bolešću i odaje počast onima koji su joj podlegli. Među njima su i slavne ličnosti koje su, svaka na svoj način, harale planetom: Fredi Merkjuri, Rok Hadson, Đija Karanđi, Ofra Haza, Rudolf Nurejev, Entoni Perkins... I američka glumicaAmanda Blejk.

Svetski dan borbe protiv side prilika je da se kroz različite aktivnosti javnost podseti na ovaj globalni problem. Sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS) direktno je povezan sa virusom ljudske imunodeficijencije (HIV), a otkriven je 1983. godine, kada je već pokosio na stotine ljudi koji su patili od retkih bolesti i karcinoma.

Tokom protekle četiri i po decenije odneo je više od 44 miliona života, dok u ovom trenutku više od 40 miliona osoba hrabro živi sa HIV virusom. Među njima su i proslavljeni skakač u vodu Greg Luganis i NBA as Medžik Džonson. Nažalost, mnogi nisu imali sreće: Đija Karanđi, Fredi Merkjuri, Ofra Haza... Jedna od prvih poznatih žrtava ove opasne i neizlečive bolesti koja je dugo bila tabu tema je i Amanda Blejk, glumica koja je u svetu filma i televizije ostavila značajan trag.

Rođena je kao Beverli Luiz Nil 1929. godine u Bafalu. Kasnije se odselila u Kaliforniju, gde je studirala lepe umetnosti i radila kao telefonska operaterka. Prvu ulogu dobila je 1950. u vesternu "Zvezde u mojoj kruni". Ovaj žanr obeležio je najplodniji segment njene karijere. Upravo je pedesetih godina snimila najviše filmova, a posebno se izdvaja klasik "Zvezda je rođena" iz 1954, u kojem je pravila društvo Džudi Garland.

Bila je uspešna i na televiziji. Najveći uspeh ostvarila je u vestern seriji "Gunsmoke", u kojoj je, u 425 epizoda, igrala Kiti Rasel, vlasnicu kaubojskog saluna. Još 1968. primljena je u "Kuću velikih izvođača Divljeg Zapada", kaubojsku Kuću slavnih, u okviru Nacionalnog muzeja vestern nasleđa u Oklahoma Sitiju.

Amanda Blejk bila je poznata i po burnom ljubavnom životu. Udavala se pet puta, a njen poslednji muž Mark Spet, gradski odbornik iz Ostina u Teksasu, umro je 1985. od upale pluća, povezane sa HIV virusom.

Kao velika ljubiteljka životinja, naročito divljih i egzotičnih, glumica je mnogo vremena posvećivala svojim ljubimcima. Svojevremeno je i na snimanje serije "Gunsmoke" dovodila svog Kema. Ne bi bilo ništa čudno da je u pitanju pas ili mačka, ali, Kem je bio – lav. Da sve bude zanimljivije, sa suprugom je na njihovom imanju u Finiksu otvorila ekskluzivno utočište za divlje mačke, a uspeli su da odgaje čak sedam generacija geparda u zatočeništvu.

Osnovala je i finansirala nekoliko velikih udruženja i rezervata za zaštitu životinja, kojima se, po dobrovoljnom okončanju karijere krajem osamdesetih, potpuno posvetila.

I cigarete su joj bila velika pasija. Kao svaka prava kaubojka, pušila je po nekoliko pakli dnevno. Posledice nisu izostale. Sredinom sedamdesetih dijagnostikovan joj je rak usne duplje, koji je uspešno izlečen nakon nekoliko operativnih zahvata. Tada je postala patron još jedne ordganizacije – Američkog društva za borbu protiv raka, i nastupala na raznim događajima za prikupljanje sredstava. Za svoje zalaganje, od predsednika SAD Ronalda Regana dobila je specijalan orden za hrabrost.

Kancer je pobedila, ali – ne i hepatitis, od kojeg je preminula u avgustu 1989. u bolnici u Sakramentu, u 60. godini života. Iako je smrt prvobitno pripisana raku grla, lekar je kasnije javno objavio da je hepatitis razvila usled komplikacija izazvanih HIVvirusom. Kako nije bila zavisnik od narkotika, niti seksualno promiskuitetna, sidu joj je najverovatnije preneo poslednji muž, koji je četiri godine ranije preminuo od posledica iste bolesti.

