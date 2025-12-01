Slušaj vest

Madona je osudila Donalda Trampa i odluku njegove administracije da ne obeleži Svetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembra.

U objavi na Instagramu, pop zvezda je napisala: „Danas je Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Četiri decenije ovaj dan se međunarodno obeležava širom sveta među ljudima iz svih sfera života, jer su milioni ljudi pogođeni HIV krizom. Ljudi su izgubili ljubavnike i muževe i supruge i devojke i momke i majke i ćerke i decu zbog ove smrtonosne bolesti za koju i dalje nema leka.“

Madona Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Donald Tramp je objavio da Svetski dan borbe protiv AIDS-a više ne treba da bude priznat“, nastavila je Madona. „Jedno je narediti federalnim agentima da se uzdrže od obeležavanja ovog dana, ali tražiti od šire javnosti da se pretvara da se to nikada nije desilo je smešno, apsurdno, nezamislivo. Kladim se da nikada nije gledao kako mu najbolji prijatelj umire od AIDS-a, držao ga za ruku i posmatrao kako mu krv nestaje iz lica jer je izdahnuo u 23. godini.“

Donald Tramp Foto: Jacquelyn Martin/AP

„Lista ljudi koje sam poznavala, volela i izgubila zbog AIDS-a je poprilično duga. Sigurna sam da mnogi od vas mogu da se poistovete s tim. Da ponovim još jednom - lek za AIDS i dalje ne postoji, i ljudi i dalje umiru od njega. Odbijam da prihvatim da su ti ljudi umrli uzalud. Nastaviću da obeležavam Svetski dan borbe protiv AIDS-a i nadam se da ćete ga i vi obeležavati sa mnom“, zaključila je slavna pevačica.

Prema pisanju New York Times-a, Sjedinjene Države su obeležavale 1. decembar kao Svetski dan borbe protiv AIDS-a još od 1988. godine. Međutim, ove godine Stejt department je naložio zaposlenima da ne koriste federalna sredstva za obeležavanje tog dana i da se „uzdrže od javnog promovisanja Svetskog dana borbe protiv AIDS-a putem bilo kojih komunikacionih kanala, uključujući društvene mreže, medijske istupe, govore ili druge poruke namenjene javnosti“.

U isto vreme, Trampova administracija je zamrzla stranu pomoć mnogim programima javnog zdravlja posvećenim borbi protiv HIV-a.

