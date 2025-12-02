Slušaj vest

Maša Memedović, ćerka poznatog voditelja Jovana Memedovića, trenutno istražuje Južnu Afriku i gotovo svakodnevno sa pratiocima deli prizore koji deluju nestvarno. Posebnu pažnju privukle su objave iz Namibije, gde je ovekovečila jedinstvene momente iz divljine.

Susreti sa neobičnim stanovnicima obale

Na snimcima koje je podelila mogu se videti prostrane peščane obale prepune foka koje bezbrižno uživaju na suncu. Međutim, scena koja je izazvala najviše reakcija jeste trenutak kada joj ogroman pelikan sleće na čamac. Ptica joj se približila potpuno opušteno, a Maša je zabeležila kako jede sveže ostrige — prizor koji mnogi porede sa kadrovima iz dokumentaraca o prirodi.

Zajednička crta sa ocem

Većina komentara isticala je da njeni zapisi izgledaju poput scena iz emisija kakve radi "Nacionalna geografija". To i ne iznenađuje, s obzirom na to da je Maša odrasla okružena prirodom i avanturama zahvaljujući poslu svog oca.

Njena ljubav prema starim stvarima

Nedavno je otkrila i jednu simpatičnu epizodu iz svakodnevice: prolazeći pored kontejnera, ugledala je sto. U prvi mah se dvoumila da li da ga ponese, ali se na kraju odlučila da ga odnese kući i restaurira. Jer, kako je i sama napisala - "Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici".

Venčanje sa Bogosavom Apostolovićem

Maša Memedović je u septembru 2023. godine izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Bogosavu Apostoloviću, koji retko izlazi u javnost. Njih dvoje su godinama bili u vezi, a Maša je prsten prvi put pokazala krajem septembra 2022. na odmoru na Rodosu.

Profesionalni put i vrednosti koje promoviše

Po profesiji, Maša se bavi montažom i fotografijom, a istovremeno je aktivna i na društvenim mrežama kao influenserka. Pratioci je cene jer nastoji da promoviše autentične i pozitivne vrednosti, bez površnosti koja često prati taj svet.

