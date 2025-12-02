Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron i njegova supruga Brižit Makron ugostili su u Jelisejskoj palati u Parizu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i prvu damu Olenu Zelensku. Ovaj zvanični sastanak bio je i povod da se dve prve dame nađu u svojevrsnom modnom "odmeravanju".

Brižit Makron: verna svom omiljenom koloritu

Brižit je ponovo ostala dosledna nijansama koje najradije nosi — sivoj, crnoj, teget i beloj.

U galeriji pogledajte fotografije:

Brižit Makron i Olena Zelenski u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Telmo Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za ovaj susret odabrala je vrlo elegantnu kombinaciju klasičnog sakoa i pantalona visokog struka, ravnog i uskog kroja. Teget ešarpa savršeno se uklopila sa odelom, kao i salonke u istoj boji.

Njena ljubav prema visokim potpeticama i ovog puta je bila očigledna, gotovo da bi se moglo reći da ih nosi i kod kuće. Tanke štikle dale su dodatnu notu glamura njenom izdanju, a pažnju je privukao i upečatljiv masivan prsten. Brižit ni ovoga puta nije odstupila od svoje prepoznatljive frizure — poludugog paž stepena s blago uvijenim pramenovima — mada često bira i elegantnu visoku punđu.

Olena Zelenska: ležernija elegancija u prepoznatljivom stilu

Brižit Makron i Olena Zelenski u Parizu
Brižit Makron i Olena Zelenski u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Za razliku od Brižit, Olena Zelenska odlučila se za potpuno drugačiji modni pristup. Ona već godinama preferira oversajz krojeve i tamnije tonove, a takav stil birala je i sada. Njeno široko odelo dodatno je dolazilo do izražaja u kontrastu sa strogo krojenim modelom koji je nosila Brižit Makron.

Stajling Olene Zelenske upotpunile su elegantna pismo torba i raskošne minđuše. Frizura joj je bila posebno glamurozna, u skladu sa njenim često sofisticiranim modnim izborima koji su je, naročito tokom rusko-ukrajinskog sukoba, dovodili u centar pažnje međunarodnih medija — ali i izlagali kritikama.

Ne propustitePop kultura10 osoba na sudu zbog tvrdnji da je Brižit Makron muškarac: "Promenila je izgled i pogoršalo joj se zdravlje"
Brižit Makron i Emanuel Makron
Pop kultura"Tvrdnje da je muškarac uništavaju život moje majke": Ćerka Brižit Makron svedočila na suđenju ljudima koji tvrde da je prva dama Francuske muško
Brižit Makron sa ćerkom
Pop kultura"Odakle joj ideja da se ovako isfenira" Brižit Makron promenila frizuru i svet je dočekao "na nož" (FOTO)
Brižit Makron prvi put u javnosti nakon što je najavila da će dokazati da je žena
Zanimljivosti"Pljeskao ih je po zadnjici, biće pokolj!" Brižit šamarala Makrona, a Tito bežao od Jovanke u kupatilo: Žalio se da ga maltretira, bila je bolesno ljubomorna
Josip Broz Tito i Jovanka Broz

Pogledajte video: Prva dama Amerike i modni stil kao moć

Prva dama Amerike i modni stil kao moć! Šta je dovelo do toga da o njoj svi pričaju? Izvor: Kurir televizija