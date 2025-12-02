Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron i njegova supruga Brižit Makron ugostili su u Jelisejskoj palati u Parizu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i prvu damu Olenu Zelensku. Ovaj zvanični sastanak bio je i povod da se dve prve dame nađu u svojevrsnom modnom "odmeravanju".

Brižit Makron: verna svom omiljenom koloritu

Brižit je ponovo ostala dosledna nijansama koje najradije nosi — sivoj, crnoj, teget i beloj.

Za ovaj susret odabrala je vrlo elegantnu kombinaciju klasičnog sakoa i pantalona visokog struka, ravnog i uskog kroja. Teget ešarpa savršeno se uklopila sa odelom, kao i salonke u istoj boji.

Njena ljubav prema visokim potpeticama i ovog puta je bila očigledna, gotovo da bi se moglo reći da ih nosi i kod kuće. Tanke štikle dale su dodatnu notu glamura njenom izdanju, a pažnju je privukao i upečatljiv masivan prsten. Brižit ni ovoga puta nije odstupila od svoje prepoznatljive frizure — poludugog paž stepena s blago uvijenim pramenovima — mada često bira i elegantnu visoku punđu.

Olena Zelenska: ležernija elegancija u prepoznatljivom stilu

Brižit Makron i Olena Zelenski u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Za razliku od Brižit, Olena Zelenska odlučila se za potpuno drugačiji modni pristup. Ona već godinama preferira oversajz krojeve i tamnije tonove, a takav stil birala je i sada. Njeno široko odelo dodatno je dolazilo do izražaja u kontrastu sa strogo krojenim modelom koji je nosila Brižit Makron.

Stajling Olene Zelenske upotpunile su elegantna pismo torba i raskošne minđuše. Frizura joj je bila posebno glamurozna, u skladu sa njenim često sofisticiranim modnim izborima koji su je, naročito tokom rusko-ukrajinskog sukoba, dovodili u centar pažnje međunarodnih medija — ali i izlagali kritikama.

