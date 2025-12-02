Slušaj vest

Netflix je objavio trejler za dokumentarnu seriju o uhapšenom reperu Paf Dediju, "Diddy: The Reckoning", izvršnog producenta Kertisa Džeksona, repera poznatijeg kao 50 Cent, i Emi nagrađene rediteljke Aleksandrije Stejplton.

Serija ispituje uspod i pad ozloglašenog repera Šona Kombsa tokom godina, a u sinopsisu stoji da je dokumentarac "istraživaje medijskog mogula, muzičke legende i osuđenog prestupnika".

Didi je ranije ove godine proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz radi bavljenja prostitucijom, ali je izbegao tri najteže optužbe za koje mu se sudilo: dve tačke trgovine ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije i jednu tačku reketiranja.

Novi trejler počinje snimkom Didija šest dana pre njegovog hapšenja u septembru 2024, dok nekome preko telefona govori: "Moramo da pronađemo nekoga ko će raditi sa nama, a ko je radio u najprljavijim od prljavih poslova. Gubimo", kaže Didi.

