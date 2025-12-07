Slušaj vest

Pre 44 godine, 29. novembra javnost je bila šokirana kada je obelodanjeno da se glumica Natali Vud udavila tokom izgleta brodom.

Imala je samo 43 godine. Na brodu su se tada nalazili njen suprug Robert Vagner, njihov prijatelj, glumac Kristofer Voken i dugogodišnji kapetan para Denis Davern.

Američki glumac Robert Vagner na društvenim mrežama je odao počast pokojnoj supruzi, glumici Natali Vud, povodom 44. godišnjice njene smrti.

Glumac koji danas ima 95 godina objavio je crno-belu fotografiju sa Natali sa ceremonije dodele Oskara 1973. godine uz emotivnu poruku.

- Danas mislim na Nat. Njena toplina, lepota i ljubav ostaju sa nama kroz našu decu i unuke - napisao je glumac na društvenoj mreži Instagram.

- Zauvek će nam nedostajati, zauvek ćemo je ceniti. Više od ljubavi - dodao je.

Podsetimo, Robert i Natali su se venčali dva puta: prvi put kada je Natali imala 19 godina, a on 27.

Nakon razvoda 1961. godine, Natali se udala za Ričarda Gregsona, a ona i Robert su se ponovo spojili i venčali po drugi put 1972. godine, i ostali su u braku do njene smrti 1981. godine.

Misterija i okolnsti pod kojim je umrla su do dan-danas ostale nerazjašnjene. Natalino telo je pronađeno kako pluta u vodi nakon što je Robert prijavio njen nestanak prethodne večeri. Uzrok njene smrti je davljenje.

U decenijama koje su usledile, slučaj prerane smrti glumice iz filma „Priča sa zapadne strane“ je više puta ponovo ispitan, iako nikada nije dao konkretne odgovore.

Pre 13 godina, došlo se do novih izjava svedoka o poslednjim interakcijama Roberta i Natali.

- Svedok je dao detalje o tome kako je čuo viku i zvuke lomljenja koji su dolazili iz kabine para. Ubrzo nakon toga, odvojeni svedoci su identifikovali muškarca i ženu koji su se svađali na zadnjem delu čamca. Svedoci su verovali da glasovi pripadaju Natali Vud i Robertu Vagneru.

- Da li imamo dovoljno dokaza da izvršimo hapšenje u ovom trenutku? Ne. Ovo je i dalje istraga sumnjive smrti- rekli su detektivi za ubistva LASD-a u saopštenju.

Robert je postao glavni osumnjičen za njenu smrt, ali nikada nisu pronađeni bilo kakvi dokazi. On je sve vreme tvrdio da nije bio sa Natali kada je ušla u vodu i da nije imao nikakve veze sa njenom smrću.

- Bili smo toliko zaljubljeni i imali smo sve-rekao je tokom intervjua objavljenog u dokumentarcu „48 sati“.

- I u trenutku, u trenutku, sve je nestalo. Nisam bio tamo. Nisam bio tu za nju.

