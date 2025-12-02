Slušaj vest

Glumica Sijena Milerje prethodnih nedelja bila neobično povučena iz javnosti, što je sada dobilo svoje objašnjenje. A trenutak objave njene trudnoće nije mogao biti glamurozniji.

Sijena je na svečanosti ponela providnu til haljinu, iliti "golu haljinu", iz kolekcije Sare Barton za Givenchy, kombinaciju koja je podsetila na njene boho korene. Haljina, koja je isticala trudnički stomak, bila je miks nežne nostalgije i modernog glamura.

Ono što je dodatno obeležilo veče jeste momenat koji su zabeležile brojne kamere: Mik Džeger je prišao Sijeni čim je kročila na crveni tepih, srdačno joj čestitao i snažno je zagrlio. Snimak njihovog susreta brzo se proširio mrežama jer je delovao potpuno spontano i pun topline.

Sijena Miler i Mik Džeger Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Njena pojava odmah podigne temperaturu modnih trendova, gde ide Sijena, tamo ide i trend", komentarisali su modni stručnjaci.

Reakcije na društvenim mrežama

Providna haljina, uz jasno vidljiv trudnički stomak i bele gaćice ispod tila, pokrenula je ogromnu lavinu komentara. Jedni su bili oduševljeni njenom modnom hrabrošću, dok su drugi ocenili da je "previše gola" i da trudnica "ne bi trebalo tako da se oblači".

"Prst u oko pristojnosti.", "Ne razumem potrebu da trudnica izgleda praktično gola.", "Moda je moda, ali postoji mera pristojnosti.", "Trudna, a zebu joj bubrezi!", bili su sao neki od komentara korisnika društvenih mreža o njenom neobičnom, trudničkom stajlingu.

1/3 Vidi galeriju Sijena Miler Foto: Cristina Massei / Alamy / Profimedia, James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

S druge strane, mnogima se dopalo njeno glamurozno, golišavo izdanje: "Ovo je umetnost, ne odeća. Sijena izgleda božanstveno!", "Ovako se nosi trudnoća sa stilom, bravo kraljice!", "Konačno trudnički glamur koji nije dosadan!"

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor