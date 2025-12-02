Slušaj vest

Ako ste u poslednje vreme pretraživali društvene mreže, verovatno ste naišli na viralni video mladića koji sedi u kafiću u stilu Luj Vitona dok ga telohranitelji ručno hrane. Internet je poludeo, a mnogi sumnjaju da je to Džej Ma, misteriozni influenser koga često nazivaju „sinom najbogatijeg čoveka u Kini“. Spekulacije na društvenim mrežama su i dalje jake.

Viralni trenutak izaziva lavinu komentara

Video, koji kruži društvenim mrežama, navodno je ponovo objavljen na njegovom Instagram nalogu (@the.internationalkid). Video prikazuje Džeja Ma kako sedi za luksuznim stolom dok ga njegov telohranitelj hrani zalogajem - neočekivani gest u ultraluksuznom okruženju koji je izazvao oduševljenje i brojne komentare. U roku od nekoliko sati, video je podeljen na velikom broju naloga i prikupio milione pregleda, dodatno podstičući spekulacije o navodnoj milijarderskoj prošlosti mladog influensera.

Ovaj trenutak je dodatno učvrstio glasine da je Džej Ma zaista „sin najbogatijeg čoveka u Kini“, priča koja kruži društvenim mrežama i izaziva radoznalost javnosti. Međutim, nema zvanične potvrde ili dokaza za ovo. Prema izveštajima International Business Tajms UK, spekulacije se uglavnom zasnivaju na Džejovim čestim pojavljivanjima u luksuznim okruženjima - dizajnerskim kafićima, ekskluzivnim hotelima, modnim kampanjama i luksuznim putovanjima.

Slični luksuzni trenuci u prošlosti

Zanimljivo je da je u oktobru sličan video objavljen na njegovom Instagramu. U videu, Džej Ma kavijarom hrani osoblje restorana, a usne mu se čak brišu novčanicama. Opis videa glasi: „Džej Ma, sin najbogatijeg čoveka u Kini, viđen je u Hong Kongu kako ga kuvar i osoblje najskupljeg restorana na ostrvu hrane kavijarom.“

Ko je zapravo Džej Ma?

Javnosti je poznato da je Džej Ma kreator sadržaja sa sve većom popularnošću na Instagramu i TikToku. Njegov Instagram profil, sa 480.000 pratilaca, fokusira se na luksuzni način života, modu i vrhunsku estetiku, sa narativom da je „sin najbogatijeg čoveka u Kini“. U biografiji profila piše: „Student na razmeni, poslednji šef.“

Iako se o njemu mnogo raspravlja na internetu, njegov lični život i prošlost ostaju gotovo potpuno nepoznati. Sa malo dostupnih informacija i glasinama koje stalno kruže, Džej Ma je postao jedan od najzanimljivijih viralnih fenomena na društvenim mrežama, upravo zato što niko zapravo ne zna ko je on.

