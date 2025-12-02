Slušaj vest

Glumica Anja Mitpostala je mama pre manje od mesec dana, a već sada kaže da ponovo nosi garderobu koju je imala i pre trudnoće.

Ona je otkrila kako je uspela da tako brzo povrati telesnu formu. Anja je dobila sina Filipa sa svojim partnerom, košarkašem Vladimirom Petrovićem, a sada je govorila o navikama u ishrani tokom trudnoće.

Kako je izgledala njena trudnoća i kontrola kilograma

Anja priznaje da je imala jasan cilj od samog početka.

"Ja sam stalno govorila da ću ja da budem idealna nakon porođaja, da ću da budem zgodna i slično. I to mi se i ostvarilo. Šalu na stranu, merila sam se do osmog meseca i do tada sam se ugojila 12 kilograma. Tada sam rekla da se moje merenje tu završava i to je dobar način da se ne opterećujem", ispričala je ona.

Kako tvrdi, već dve nedelje nakon porođaja vratila se u pantalone koje je nosila pre nego što je ostala u drugom stanju.

"Pratila sam obime i garderobu kad sam prestala da se merim. Sad sam, dve nedelje nakon porođaja, ušla u devojačke farmerke, nosila sam ih pre trudnoće. Balans, zdrava ishrana i odnos prema telu i duhu je ključan, pa i u trudnpći", poručila je Anja.

Najteži deo oporavka posle carskog reza

Glumica je odgovarala na pitanja pratilaca i tom prilikom otkrila šta joj je bilo najzahtevnije nakon porođaja.

"Porodila sam se carskim rezom uz spinalu anesteziju, bila sam budna sve vreme i odmah sam videla bebu. Iskreno, prvo ustajanje iz kreveta nakon carskog reza je teško, ali već drugo i svako sledeće je sve lakše. Prošlo je 16 dana i ja ponekad u toku dana osetim kao upalu mišića uz neki grč, ali zaista ništa strašno kako se priča", napisala je.

Ko je Anjin partner?

Podsetimo, iako je u početku želela da privatni život zadrži za sebe, ubrzo se saznalo da je njen izabranik košarkaš Vladimir Petrović, koji je od nje stariji 15 godina. Vladimir poseduje i srpsko i grčko državljanstvo i visok je 1.99 m.

