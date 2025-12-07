Slušaj vest

Prošlo je već 35 godina otkako je premijerno prikazana prva epizoda najpopularnije tinejdžerske serije "Beverli Hils", koju mediji neretko u (polu)šali nazivaju ukletom, pošto su glavni junaci sa ove strane kamere prolazili kroz razne životne turbulencije. Dvoje nas je i prerano napustilo – Luk Peri i Šenon Doerti. Ostatak ekipe retko se okuplja, ali Tori Speling i Brajan Ostin Grin napravili su izuzetak i slučajno se sreli na božićnoj paradi u Holivudu.

Serija Beverli Hils Foto: FOX-BROADCASTING CO. - Album / Album / Profimedia

Dona i Dejvid ponovo na crvenom tepihu! Doduše, ne povodom nekog novog zajedničkog projekta. Ne snima se ni nastavak "Beverli Hilsa", ne bi to bilo to bez Brende i Dilana... Tori Speling i Brajan Ostin Grin, koji su u popularnoj seriji bili par, sreli su se na božićnoj paradi u Holivudu, a fotografi nisu propustili priliku da ovekoveče susret, svesni da je u pitanju senzacionalna stvar i da će fotografije izazvati ogromnu pažnju.

Tori Speling i Brajan Ostin Grin Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Oboje su bili ležerno odeveni: Brajan u džemperu i farmerkama, njegova koleginica u crvenim pantalonama i beloj bluzi preko koje je obukla crnu majicu sa bretelama. Srdačno su se pozdravili, kratko proćaskali i stali pred kamere. Nostalgija je istog časa obuzela prisutne, a nešto kasnije i one koji su posmatrali slike, pokušavajući da procene koliko su se glumci u međuvremenu promenili.

U nedavnom podkastu Tori je otkrila da su svi akteri serije, svesni toga ili ne, ostvarili neku duhovnu bliskost i da će večno biti povezani jedni sa drugima. No, kako je rekla, posle emitovanja poslednje epizode 2000. godine, Brajana nije videla skoro dve decenije. Jednostavno, život ih je odveo na druge strane.

Tori Speling i Brajan Ostin Grin Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Sa kolegom Dinom Mekdermotom Tori Speling je dobila petoro dece. Razveli su se posle 18 godina braka zbog problema sa zavisnošću i finansijskih poteškoća. Brajan Ostin Grin je 2004. počeo da se zabavlja sa Megan Foks, s kojom ima tri sina. Rastali su se 2021, a glumac je nakon toga dobio još jedno dete, sa Šarnom Buržes, aktuelnom verenicom.

S obzirom na činjenicu da iz jedne od prethodnih veza ima već odraslog sina, to znači da je, u broju dece, rezultat između dve zvezde kutlne serije nerešen, 5:5.

