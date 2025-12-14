Slušaj vest

Arijana Grande je odlučila da stane na kraj online kritikama na račun svog izgleda koje su se pojavile tokom medijske promocije filma "Wicked: For Good". Pevačica je na svom Instagramu podelila isečak iz intervjua iz decembra 2024. godine, nazvavši ga "podsetnikom punim ljubavi za sve".

"Teško je zaštititi se od te buke"

U pomenutom intervjuu, koji je vodila novinarka Salima Džini Poumbga, poznatija kao Seli, Grande je emotivno odgovorila na pitanje kako se nosi s društvenim standardima lepote i stalnim kritikama. Pitanje je bilo podstaknuto njenom ulogom Glinde u filmu "Wicked", lika koji prihvata standarde lepote kako bi udovoljila drugima.

Foto: Printscreen/ Instagram/ arianagrande

"Ovo radim pred javnošću i kao uzorak u petrijevoj posudi, zapravo, otkako sam imala 16 ili 17 godina", objasnila je. "Sve sam čula. Čula sam svaku verziju toga, što mi je krivo. A onda to popravite, i onda je krivo iz drugih razloga." Grande je dodala kako je seciraju zbog "čak i najjednostavnije stvari" i da je u mladom dobu "teško zaštititi se od te buke".

Opasna ležernost komentarisanja

Pevačica je naglasila da kritikovanje izgleda nije problem s kojim se suočavaju samo slavne osobe, već nešto što je "neprijatno bez obzira na nivo na kom to doživljavate".

U galeriji pogledajte fotografije Arijane Grande:

1/9 Vidi galeriju Arijana Grande i Sintija Erivo na premijeri filma "Wicked: For Good" u Londonu 10. novembra Foto: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Cat Morley / Zuma Press / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

"Čak i ako odete na večeru za Dan zahvalnosti i nečija baka kaže: ‘O, moj Bože, izgledaš mršavije! Šta se dogodilo?’ ili ‘Izgledaš deblje, šta se dogodilo?’", rekla je. "To je nešto što je neprijatno i užasno bez obzira na to gde se događa."

Grande smatra da u društvu postoji opasna ležernost kada je reč o komentarisanju tuđeg izgleda, nagađanju o privatnom životu ili odevnim kombinacijama. "Postoji opuštenost koju ljudi imaju pri komentarisanju toga, a za koju mislim da je stvarno opasna", izjavila je. "Srećna sam što imam sistem podrške koji imam, da jednostavno znam i verujem da sam lepa. Ali znam kakav je pritisak te buke. Prisutna je u mom životu otkako sam imala 17 godina i jednostavno je više ne pozivam. Nije dobrodošla."

U galeriji pogledajte kako je Arijana Grande izgledala na dodeli Oskara:

1/5 Vidi galeriju Arijana Grande, Oskar 2025 Foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia, Soul Brother / Shutterstock Editorial / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Poruka i raniji istupi

Ovo nije prvi put da Grande progovara o ovoj temi. U aprilu 2023. godine objavila je TikTok video u kom je odgovorila na "zabrinutost" obožavatelja zbog njene težine. "Mislim da bi trebalo da budemo nežniji i manje opušteni u komentarisanju tuđih tela, bez obzira na sve", rekla je tada.

Svojim poslednjim istupom ponudila je i savet svima koji se suočavaju sa sličnim situacijama. "I kako god svi možete da se zaštitite od te buke, bilo da je to na porodičnom okupljanju ili online, ako morate blokirati ljude, nije me briga. Ako potpuno izbrišete aplikaciju. Čuvajte se jer nitko nema pravo govoriti bilo što", zaključila je Grande.

Video: Arijana Grande odgovara na optužbe da promoviše anoreksiju