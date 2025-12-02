Slušaj vest

Na današnji dan, 2. decembra 1946. godine u Italiji, rođen je čuveni modni dizajner Đani Versače, a misterija oko njegove smrti i dalje puni naslovnice.

Hici iz pištolja su tog 15. jula 1997. prekinuli život slavnog kreatora Đanija Versačea, a ni danas nije poznato šta se zapravo dogodilo.

Vila ispred koje je ubijen Đani Versače Foto: Profimedia

Kako se sve dogodilo?

Na stepenicama ispred vile u ulici Oušn drajv 1116 u njega je pucao Endru Kunanan. Kamere su zabeležile da je u bermudama i tamnoj majici, sa izgledom običnog turiste prišao je Đaniju s leđa. Ispalio je nekoliko hitaca i okončao mu život.

Nakon ovog brutalnog ubistva javnost je ostala sleđena. Nikome nije bilo jasno kako je neko tek tako mogao da ubije Đanija. Svi su želeli da vide ubicu. Nije se čekalo dugo. Kunanan je osam dana nakon tragedije izvršio samoubistvo, pištoljem kojim je ubio Đanija. I sa sobom odneo tajnu njihovog odnosa.

Pokrenuta je ubrzo policijska istraga koja je trajala čak pet godina, ali nikada nije privedena kraju. Tajnu su obojica odneli u grob. Bezuspešno su traženi motivi zločina, koji do danas nisu razjašnjeni. Istragu su pratili protivrečni detalji i teorije koje nisu dovele do konačnog odgovora.

Misterija

Endru Kunanan bio je nepoznat javnosti, do tog momenta, međutim bio je stara mušterija u policiji. Pre ubistva Versačea ubio je četvoricu muškaraca. Za jednog od njih, arhitektu Dejvida Medsona, dokazano je da je bio Kunananov ljubavnik.

Podaci iz biografije Endrua Kunanana nisu prestajali da pune novinske stupce 1997. godine, a najviše se pisalo o tome da je serijski ubica bio muški žigolo. Otkriveno je da je "tom profesijom" počeo da se bavi kao srednjoškolac i da je često ucenjivao svoje mušterije.

Đani Versače Foto: Profimedia

U jednom momentu se kao motiv ubistva pomenulo osveta, jer mu je Đani preneo sidu. Nakon obdukcije odbačene su sumnje da je ubica koji je imao 27 godina bolovao od side i da je crni niz pokrenula njegova osveta zbog neizlečive bolesti.

Ispostavilo se i da nije bio samo "Đanijev obožavalac" već da su se njih dvojica upoznali na jezeru Komo u Italiji, kao i da su se početkom devedesetih sreli u San Francisku. Da li su se viđali i nakon toga, ostalo je misterija.

Kobno jutro u Majamiju

Zbog čega je uopšte došlo do ubistva, pita se to danas Marfi, a mnogi su to pitanje postavljali nakon vesti da je Kunanan usmrtio Đanija. "Kobno jutro u Majamiju", "Ubijen Đani Versače" bili su vodeći naslovi u danima nakon ubistva.

Đani Versače - Rekonstrukcija ubistva Foto: Profimedia

Usledila je ubrzo i rekonstrukcija poslednjeg dana italijanskog dizajnera koja je pokazala da je Versače tog jutra otišao do svog omiljenog kafića gde je svakog dana pio kafu i uzimao novine.

A onda je prekršio rutinu. Nije popio espreso kao što je obično činio, uzeo je samo novi broj "Voga" i krenuo kući. Sam, bez telohranitelja, jer je Majami Bič smatrao svojim domom.

Šta se zapravo desilo? Kako je ubijen Versače?

Neki svedoci tvrde da je Versače otvarao kapiju kada mu je s leđa je prišao mladić u dvadesetim godinama i upucao ga dva puta u glavu. Drugi svedok tvrdi da je bilo borbe, da je delovalo da se kreator i napadač poznaju i da su se borili oko torbe kada je pištolj opalio.

Donatela čuva uspomenu na brata

Iza Đanija Versačea ostao je neprolazni modni pečat, a njegova sestra Donatela Versače, kreativni direktor modne kuce "Versače", svih ovih godina uspešno nastavlja tamo gde je njen brat stao i predvodi imperiju koja vredi milijarde.

O modnom carstvu "Versače" vodi računa i brat Đanija Versačea, Santp Versače, predsednik i zamenik izvršnog direktora poznatog brenda (oženjen je Frančeskom di Stefano sa kojom ima Antonija, Ramonu i Frančesku).

A veliki deo Đanijevog bogatstva koje je pre njegove smrti iznosilo milijardu dolara, nasledila je i njegova sestričina Alegra.

