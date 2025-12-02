Slušaj vest

Britni Džin Spirs je rođena 2. decembra 1981. godine u Misisipiju, SAD. Talenat za ples i pevanje pokazala je još u vrtiću, a sa četiri godine je nastupala u predškolskoj predstavi. Čitavo detinjstvo provela je pohađajući časove pevanja i plesa i učestvujući u takmičenjima talenata, na kojima je često pobeđivala.

Sa osam godina je otišla na audiciju za TV emisiju „Klub Mikija Mausa“, ​​gde je impresionirala sudije, koje su savetovale njenim roditeljima da je upišu u prestižnu školu pevanja u Njujorku. Tamo je upoznala Džastina Timberlejka, Kristinu Agileru i Rajana Goslinga, svoje vršnjake i buduće zvezde.

Rana karijera i debitantski singl

Britni je pokušala da se probije kao solo umetnica, ali su je diskografske kuće odbile, verujući da tadašnja publika više traži grupe poput Backstreet Boys ili Spice Girls, nego novu Madonu. Nakon što ju je menadžer Lari Rudolf upoznao sa Jive Records, dobila je priliku da pokaže svoj talenat.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa početka karijere:

Sa 17 godina otputovala je u Švedsku da snimi svoj debitantski album. Po povratku u Sjedinjene Države, nastupala je na turnejama po tržnim centrima i kao predgrupa grupe NSYNC.

U septembru 1998. godine objavljen je njen prvi singl „...Baby One More Time“, koji je postao jedan od najprodavanijih singlova u istoriji pop muzike. Njen debitantski album, objavljen u januaru 1999. godine, takođe nosi isti naslov, a Britni je postala prva tinejdžerka koja je prodala više od 10 miliona primeraka albuma u ​​jednoj godini.

Brzo je osvojila globalnu scenu, a njen drugi album „Oops!... I Did It Again“ bio je podjednako popularan. Treći album „Britney“ potvrdio je njen status jedne od najuspešnijih pop zvezda 21. veka. Njen poslednji studijski album „Glory“ objavljen je 2016. godine, ali Britni i dalje ima lojalnu armiju fanova širom sveta.

Brak sa Kevinom Federlajnom i lične borbe

Zauzet raspored i stalne turneje dovele su do toga da Britni razvije buntovnički stav. Nakon kratkog braka sa prijateljem iz detinjstva Džejsonom Aleksanderom, započela je vezu sa plesačem Kevinom Federlajnom, za koga se udala u septembru 2004. godine.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

U aprilu 2005. godine, par je objavio da očekuju svoje prvo dete, sina, Šona Prestona, a godinu dana kasnije, dočekali su i drugog sina, Džejdena Džejmsa. Javnost i tabloidi pratili su svaki njen potez, što je negativno uticalo na Britnino mentalno zdravlje.

U februaru 2006. godine postala je meta kritika kada je uhvaćena kako vozi automobil sa Šonom Prestonom u krilu, a ubrzo nakon toga podnela je zahtev za razvod. Niz skandala, uključujući probleme sa alkoholom i drogom, doveo je do njene rehabilitacije.

Pogledajte u galeriji i fotografije Britni Spirs sa sinovima:

Mentalno zdravlje i starateljstvo

U februaru 2007. godine, Britni je ušla u frizerski salon i obrijala glavu pred paparacima, što je dodatno povećalo pažnju medija. Njeni roditelji i menadžer Sem Lufti smatrali su da je neophodno kontrolisati njen život, a njen otac Džejmi Spirs je preuzeo zakonsko starateljstvo nad svim aspektima njenog života, uključujući i finansije.

Njeni fanovi su pokrenuli kampanju #FreeBritney, izražavajući podršku i zabrinutost zbog dugoročnog starateljstva. Tokom 2013. godine, imala je rezidenciju u Las Vegasu pod nazivom „Britney: Piece of Me“.

Oslobađanje i novi početak

U novembru 2021. godine, Britni je konačno preuzela kontrolunad svojom imovinom i životom, nakon 13 godina starateljstva. Godinu dana kasnije, udala se za Sema Asgarija, modela koga je upoznala 2016. godine. Par je objavio trudnoću 2023. godine, ali su ubrzo objavili da su izgubili bebu.

Pogledajte u galeriji poslednje fotografije Britni Spirs koje je objavila, a zbog kojih svi brinu za njeno zdravlje:

U svojim memoarima „The Woman in Me“, Britni je otkrila detalje o svom privatnom životu, uključujući vezu sa Džastinom Timberlejkom i sukobe sa porodicom. Njen bivši muž Kevin Federlajn objavio je svoje memoare „You Think You Knew“, na koje je Britni odgovorila da je cilj samo finansijska dobit, jer uskoro više neće primati alimentaciju.

