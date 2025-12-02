Slušaj vest

Glumac Predrag Peđa Damnjanović, otac troje dece, pre dve godine dospeo je u žižu medija zbog razvoda. Danas, kada se osvrne na svoj život, otkriva da je trenutak rođenja njegovog prvog deteta bio ispunjen ogromnom srećom, ali i strahom, jer je u isto vreme saznao za ozbiljnu bolest.

Najlepša i najteža godina u istom dahu

Peđa se 2007. godine suočio sa dijagnozom raka testisa – svega nekoliko meseci nakon što je postao otac. Iako je njihov brak kasnije okončan nakon 17 godina, on i danas ističe da mu je supruga tada bila ključna podrška.

"2007. godina bila je najlepša i najteža u mom životu do tada. Najlepša, jer smo supruga i ja dobili prvo dete, a samo nekoliko meseci kasnije saznao sam da imam tumor na testisu. Usledila je hemoterapija i velika borba. U toj borbi pored sebe sam imao tri osobe koje su verovale u mene i bile tu da me održavaju u životu. Govorile su da će sve biti u redu i da ćemo se lako zajedno izboriti. Moja majka, sestra i, naravno, supruga, bile su uz mene kada sam bio na dnu najdubljeg okeana na svetu. One su me izvukle na površinu. Tada sam naučio i trudim se da naučim svoje prijatelje da moramo znati ko su osobe u našem životu koje nemaju cenu. Šta god da se desi tu su za vas i vi ste tu za njih", ispričao je glumac za Hello magazin.

Zašto su i nakon razvoda ostali bliski

Damnjanović smatra da je potpuno prirodno što i nakon završetka braka ostaje u dobrim odnosima sa bivšom suprugom, jer je ona, kako kaže, bila uz njega u najtežim trenucima.

"To što ne živimo pod istim krovom očigledno nije promenilo suštinu našeg odnosa i nije promenilo činjenicu da ona ‘nema cenu’."

Peđa dodaje da zajedno odgajaju troje dece – sina Olega i ćerke Tinju i Hanu – te da svakodnevno funkcionišu kao tim.

"Jednostavno ne živimo zajedno, možda je to samo period preispitivanja dosadašnjeg života i eventualnih malih grešaka koje smo pravili, provodimo vreme svakog dana i i dalje zajedno rešavamo gomilu problema porodičnih, ali i onih poslovnih i svih drugih koji su deo svakog čoveka na planeti na dnevnom nivou, za sad smo jako dobri prijatelji, pomažemo jedno drugome svaki dan kako bi unapredili sve što nas čeka, ali život je čudo, nikad ne znaš gde će da te odvede i šta je isplanirao za tebe", rekao je za Blic.

Važnost brige o muškom zdravlju

Glumac je iskoristio priliku da podseti na značaj preventive, pogotovo tokom novembra, meseca posvećenog muškom zdravlju.

"Voleo bih da apelujem, zamolim, podstaknem svu gospodu da odlaze na preventivne preglede. Ili bar da odreaguju na prve simptome, ali i dame da ih na to podsete, da ih ohrabre i podrže", poručio je Peđa.

