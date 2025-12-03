Eli Golding objavila da je trudna na Fashion Awards 2025

Pevačica Eli Golding potvrdila je da čeka svoje drugo dete. Trudnički stomak pokazala je na plavom tepihu dodele nagrada Fashion Awards 2025, održane u ponedeljak u londonskom Rojal Albert Holu. Za ovu priliku 38-godišnja umetnica nosila je crni top i široke pantalone.

U galeriji pogledajte fotografije trudne Eli Golding:

Nova ljubav posle razvoda

Eli je već oko šest meseci u vezi sa 28-godišnjim Bojom Minijarom, piše Daily Mail. Pevačica je pronašla novu ljubav nakon što se početkom prošle godine razvela od trgovca umetninama Kaspara Džoplinga, sa kojim je bila u braku pet godina i sa kojim ima četvorogodišnjeg sina Artura.

Svoju novu romansu potvrdila je u septembru, a izvor blizak paru tada je za Daily Mail rekao: "Još je rano, ali Eli i Bo su jako zaljubljeni, on je pravi romantik i jako su slatki zajedno. Zaista je lepo to gledati, ona je veoma srećna."

Ko je Bo Minijar?

Bo Minijar je britanski glumac, rođen 30. maja 1997. godine. Karijeru je gradio kroz televizijske i filmske uloge, a istakao se pojavljujući se u projektima poput filma Night at the Eagle Inn i novijeg ostvarenja Bad Haircut. Osim glume, bavi se i modelingom.

Veče posvećeno modi

Nagrade Fashion Awards važe za jedan od najznačajnijih događaja modnog sveta, okupljajući vodeće ličnosti globalne modne industrije, uključujući renomirane dizajnere i mlade talente. Ovogodišnju ceremoniju vodio je glumac Kolman Domingo, koji je tom prilikom nosio Burberry.

Dodela je prvi put održana 1989. godine pod nazivom British Fashion Awards, a 2016. je preimenovana kako bi se istakao njen međunarodni karakter. Tokom godina menjala je lokacije, ali se od 2016. redovno održava u Rojal Albert Holu. Tokom svoje istorije ugostila je brojne slavne ličnosti, među kojima su princeza Dajana, Spice Girls, Vivijen Vestvud i Karl Lagarfeld.

