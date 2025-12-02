Slušaj vest

Ružičasta Balensijaga haljina iz kolekcije za leto 2026. koju je muzička zvezda ponela za ovu priliku izazvala je burne reakcije.

Rijanase na crvenom tepihu pojavila u haljini koja je izazvala pravi modni rat. Dok su neki ocenili da je kreacija potpuno u njenom maniru i da ona sebi može da dopusti modele koje niko drugi ne bi smeo ni da sanja, na mrežama su "ocrnili" pevačicin modni izbor.

Gornji deo haljine je bez bretela, poput ogromnog mehura koji se blago sužava prema struku, gde se spaja sa podjednako voluminoznom suknjom koja se pretvara u dugačak šlep. Toliko dugačak, da joj je pri dolasku bila potrebna pomoć. Kao dodatak, Rijana je nosila svetloružičasti kačket prekriven perjem i crne kožne rukavice koji su upotpunili večernji izgled. Nakit se sastojao od zlatne ogrlice sa ružičastim i ljubičastim dragim kamenjem, minđuša u obliku suze i minđuše sa dijamantima marke Briony Raymond.

"Izgleda kao da je neko uzeo džak za krompir, izvrnuo ga i dodao pet metara neispeglanog satena. Pastelna haljina deluje kao da je izvađena iz kutije stare posteljine koju niko nije hteo da koristi od ’89. godine", "Šta je ovo?! Gornji deo haljine visi kao improvizovana zavesa koja je otpala sa garnišne, a donji deo kao da je progutao ceo dušek na naduvavanje", "Ako je cilj bio da haljina izgleda kao apsolutni modni haos - misija je briljantno izvršena", samo su neki od komentara na mrežama.

Inače, haljina je iz modne kuće Balenciaga, koja je poslednjih godina konstantno na meti kritičara zbog "naduvanih" cena i u najmanju ruku čudnih modela.

Ipak, bilo je i onih kojima se ovaj Rijanin stajling dopao. "Harper's Bazaar" pohvalio je Rijanin stil kao jedan od "najistaknutijih izgleda" večeri.

Za razliku od Rijane, njen suprug se nije našao "na tapetu" zbog stajlinga. Kao novo lice Šanela, reper ASAP Roki je nosio crno odelo koje se sastoji od dugog blejzera i pantalona ravnog kroja. Kombinovao ga je sa belom košuljom, crno-belom kravatom, crnom prošivenom kožnom torbom, minđušama sa dijamantima i tamnoplavim cipelama sa utisnutim Šanel logom na vrhu prstiju.

