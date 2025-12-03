Slušaj vest

Pet meseci nakon raskošnog venčanja u Veneciji, Loren Sančez i njen suprug, milijarder Džef Bezos, najavili su veliku donaciju. Bivša novinarka objavila je da će par donirati 102,5 miliona dolara (88 miliona evra) za 32 neprofitne organizacije širom SAD, koje se bore protiv beskućništva, a sredstva će biti isplaćena putem Bezosovog fonda "Day One Families Fund", osnovanog 2018. godine.

"To ljudima puno znači"

Loren je vest objavila u ponedeljak gostujući u emisiji "Good Morning America".

U galeriji pogledajte fotografije Džefa Bezosa i Loren Sančez:

1/12 Vidi galeriju Džef Bezos i Loren Sančez Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia, Doug Peters, PA Images / Alamy / Profimedia

"Ove godine možemo da damo više od 100 miliona dolara, to ljudima mnogo znači", izjavila je, dodajući kako će donacije pomoći porodicama da "krenu u pravom smeru."

"Ovo je tek početak", nastavila je. "Nastavićemo to da radimo. Imamo neverovatnu grupu savetnika na terenu - oni znaju šta zajednicama treba. Uspeli smo da damo svim 50 saveznih država, i oni nam stvarno govore šta mestima poput neprofitne organizacije iz Vašingtona, 'Community of Hope', treba."

Venčanje godine u Veneciji

Podsetimo, Loren se za Džefa udala u junu, a na venčanju su prisustvovale stotine slavnih gostiju, uključujući porodicu Kardašijan-Džener, Opru Vinfri i Bila Gejtsa. Par je vezu započeo 2019. godine, a osnivač Amazona zaprosio ju je 2023.

U galeriji pogledajte kako je izgledala petodnevna svadba Loren Sančez i Džefa Bezosa:

1/10 Vidi galeriju Loren Sančez i Džef Bezos - venčanje Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Vrlo sam srećna", rekla je Loren za "Vogue" uoči venčanja. "Srećna sam što se udajem i što ću provesti život sa svojim najboljim prijateljem, nekim ko me vidi, nekim ko me obožava, nekim koga ja obožavam. Ja sam najsrećnija žena na planeti. Osećam se sigurno. Osećam se viđeno. On mi dozvoljava da budem ja", dodala je.

