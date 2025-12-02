Zlatna kada, 57 soba, noćni klub, frizerski salon i sve to kod kuće! Zavirite u dom bogate naslednice Tamare
Nezamislivi luksuz prati Tamaru Eklston na svakom koraku, ali iza njenog raskošnog načina života stoji mala armija zaposlenih. Da bi njeno ogromno porodično imanje u Londonu funkcionisalo bez problema, Tamara zapošljava više od pedeset ljudi - od batlera i kuvara do domaćica i šetača pasa koji brinu o njihovih devet kućnih ljubimaca. Kako iskreno priznaje, bez njihove pomoći, njen svakodnevni život bi izgledao potpuno drugačije.
Luksuzni dom
Tamara Eklston, naslednica britanskog bogatstva i bivši vlasnik Formule 1 Berni Eklston, zahteva malu vojsku da bi održavala svoje imanje. Imanje zapošljava više od 50 ljudi, uključujući batlere, domaćice, kuvare i šetače pasa, koji brinu o devet kućnih ljubimaca porodice. Tamara priznaje:
Pogledajte u galeriji fotografije:
„Oni mi pomažu da izađem napolje i imam život kakav imam“, jasno stavljajući do znanja da njen luksuzni način života ne bi bio moguć bez ove podrške.
U podrumu se nalaze privatni noćni klub, kuglana i bioskop. Tu je i salon lepote opremljen frizerskim sitnicama i stolovima za manikir, jer zašto ići u grad kada sve usluge mogu doći do vas?
Jedan od najupečatljivijih detalja u kući je svakako kupatilo sa zlatnom kadom. Uprkos veličini i raskoši, Tamara insistira da kuća nije muzej.
Ko je Tamara Eklston?
Tamara Eklston (40) je rođena u Milanu, kao starija ćerka poznatog biznismena Formule 1 Bernija Eklstona i bivše manekenke iz Rijeke, Slavice Radić. Uprkos tome što je odrastala u nezamislivom bogatstvu, Tamara često ponosno ističe svoje hrvatske korene i uspomene iz detinjstva obeležene jednostavnim porodičnim trenucima - uključujući majčine špagete bolonjeze, o kojima i danas rado priča.
Rijaliti zvezda, preduzetnica i kontroverzna žena
Šira javnost ju je upoznala kroz rijaliti programe, ali Tamara se dokazala i kao poslovna žena. Pokrenula je luksuznu liniju za negu kose pod nazivom Show Beauty, koja joj je donela dobru poslovnu reputaciju, ali i novu dozu medijske pažnje.
Iako je često kritikuju zbog ekstravagantnog trošenja, Tamara se ne obazire. Štaviše, voli da naglasi da može biti i veoma racionalna — pa, uz sve torbe koje koštaju više od prosečnog stana, voli da kupuje i u veleprodajnom lancu Kostko. „Moj tata voli akcije. Ako može da štedi, zašto da ne?“, jednom je rekla, otkrivajući da je nasledila Bernijev smisao za biznis i štednju u potpunosti.
Život u luksuzu, ali i dramatični obrti
Iako živi u bogatstvu o kojem mnogi mogu samo da sanjaju, ni njen život nije bio pošteđen drame. Dok su Tamara i njena porodica uživali u Laponiji zimi 2020. godine, njihov dom u Londonu bio je meta jedne od najvećih provala u britanskoj istoriji. Lopovi su pobegli sa nakitom i gotovinom vrednim oko 60 miliona evra — uključujući vredne Kartije narukvice i ekskluzivne satove.
Uprkos svemu, Tamara je ostala nepokolebljiva. Umesto da dramu nosi kao teret, preusmerila je svoju energiju na ono što smatra najvažnijim — svoju decu. Majčinstvo, kaže ona, njeno je najveće dostignuće u životu, važnije od bilo kakvog bogatstva ili naslovne priče.
Video: Detlaji luksuzne svadbe Meline Džinović