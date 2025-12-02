Slušaj vest

Nezamislivi luksuz prati Tamaru Eklston na svakom koraku, ali iza njenog raskošnog načina života stoji mala armija zaposlenih. Da bi njeno ogromno porodično imanje u Londonu funkcionisalo bez problema, Tamara zapošljava više od pedeset ljudi - od batlera i kuvara do domaćica i šetača pasa koji brinu o njihovih devet kućnih ljubimaca. Kako iskreno priznaje, bez njihove pomoći, njen svakodnevni život bi izgledao potpuno drugačije.

Foto: Profimedia

Luksuzni dom

Tamara Eklston, naslednica britanskog bogatstva i bivši vlasnik Formule 1 Berni Eklston, zahteva malu vojsku da bi održavala svoje imanje. Imanje zapošljava više od 50 ljudi, uključujući batlere, domaćice, kuvare i šetače pasa, koji brinu o devet kućnih ljubimaca porodice. Tamara priznaje:

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/8 Vidi galeriju Tamara Eklston kuća Foto: Carrillo, CelebrityHomePhotos.com / Pacific coast news / Profimedia, printscreen/youtube/InStyle UK

„Oni mi pomažu da izađem napolje i imam život kakav imam“, jasno stavljajući do znanja da njen luksuzni način života ne bi bio moguć bez ove podrške.

U podrumu se nalaze privatni noćni klub, kuglana i bioskop. Tu je i salon lepote opremljen frizerskim sitnicama i stolovima za manikir, jer zašto ići u grad kada sve usluge mogu doći do vas?

Jedan od najupečatljivijih detalja u kući je svakako kupatilo sa zlatnom kadom. Uprkos veličini i raskoši, Tamara insistira da kuća nije muzej.

Ko je Tamara Eklston?

Tamara Eklston (40) je rođena u Milanu, kao starija ćerka poznatog biznismena Formule 1 Bernija Eklstona i bivše manekenke iz Rijeke, Slavice Radić. Uprkos tome što je odrastala u nezamislivom bogatstvu, Tamara često ponosno ističe svoje hrvatske korene i uspomene iz detinjstva obeležene jednostavnim porodičnim trenucima - uključujući majčine špagete bolonjeze, o kojima i danas rado priča.

Foto: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Rijaliti zvezda, preduzetnica i kontroverzna žena

Šira javnost ju je upoznala kroz rijaliti programe, ali Tamara se dokazala i kao poslovna žena. Pokrenula je luksuznu liniju za negu kose pod nazivom Show Beauty, koja joj je donela dobru poslovnu reputaciju, ali i novu dozu medijske pažnje.

Foto: David Parry, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako je često kritikuju zbog ekstravagantnog trošenja, Tamara se ne obazire. Štaviše, voli da naglasi da može biti i veoma racionalna — pa, uz sve torbe koje koštaju više od prosečnog stana, voli da kupuje i u veleprodajnom lancu Kostko. „Moj tata voli akcije. Ako može da štedi, zašto da ne?“, jednom je rekla, otkrivajući da je nasledila Bernijev smisao za biznis i štednju u potpunosti.

Život u luksuzu, ali i dramatični obrti

Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Iako živi u bogatstvu o kojem mnogi mogu samo da sanjaju, ni njen život nije bio pošteđen drame. Dok su Tamara i njena porodica uživali u Laponiji zimi 2020. godine, njihov dom u Londonu bio je meta jedne od najvećih provala u britanskoj istoriji. Lopovi su pobegli sa nakitom i gotovinom vrednim oko 60 miliona evra — uključujući vredne Kartije narukvice i ekskluzivne satove.

Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uprkos svemu, Tamara je ostala nepokolebljiva. Umesto da dramu nosi kao teret, preusmerila je svoju energiju na ono što smatra najvažnijim — svoju decu. Majčinstvo, kaže ona, njeno je najveće dostignuće u životu, važnije od bilo kakvog bogatstva ili naslovne priče.

Video: Detlaji luksuzne svadbe Meline Džinović