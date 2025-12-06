Slušaj vest

Jedna majka izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je sa decom napustila bioskop usred projekcije filma Wicked: For Good. Kao razlog je navela strah da film "baca stvarne čarolije" na njenu porodicu i da sadrži scene koje smatra neprimerenim za decu, prenosi Unilad.

"Neću sedeti u filmu koji baca čarolije na moju porodicu"

Sara Bernet podelila je na Instagramu iskrenu recenziju filma i objasnila zbog čega je odlučila da ode. Iako je naglasila da njena porodica "voli pozorište i mjuzikle" i da ceni umetnost, jedna scena je, kako kaže, bila previše.

Osvrnula se na sekvencu u kojoj lik Elfabe, koju tumači Erivo, peva pesmu As Long As You're Mine liku Fijeru, koga glumi Džonatan Bejli, a prati je intimna atmosfera i radnja.

Majka, koju prati skoro 40 hiljada ljudi, dodala je: "Imam osećaj da čarolije bačene u ovom filmu nisu bile samo izmišljene reči... imale su svrhu u sebi!"

Navela je da je primetila da se njena deca osećaju "nelagodno", pa su se uključili njeni majčinski instinkti i "znala je da je vreme da se ode".

Lekcija za ćerke

Iako razočarana filmom, Sara je rekla da se situacija pretvorila u "sjajan trenutak učenja" za njene ćerke.

Sintija Erivo, Arijana Grande u filmu Wicked Foto: Universal Pictures / Planet / Profimedia

"Učimo da kada smo u situacijama za koje ne osećamo da su ispravne, tada nam je potrebna hrabrost da odemo“, objasnila je.

Dodala je i: "Imam osećaj da ovo neće biti poslednji put da će naše devojčice morati da odu iz situacije koja nije od Gospodina."

Reagovali i drugi roditelji

Sara nije jedina koja smatra da film, uprkos oznaci PG (preporučuje se roditeljski nadzor), možda nije prikladan za najmlađe. Na Redditu se oglasila još jedna majka koja je spornu scenu smatrala „previše neprimerenom za njen nivo udobnosti“ da bi je gledala njena šestogodišnja ćerka.

"Ne gledamo TV, a ona nije videla mnogo drugih filmova. Iskreno, ne bih je vodila da sam znala!", napisala je. Drugi korisnici su takođe komentarisali da su se "zgrozili" kada su videli decu na projekciji i da im je bilo "prilično prokleto neprijatno" da gledaju scenu pored njih.

Sara je dodatno istakla: "Ali, zaboga, neću sedeti u filmu koji baca stvarne čarolije na mene i moju porodicu i dopustiti svojoj deci da gledaju scene u kojima muškarci seksualno skidaju žensku odeću i muziku koja govori o tome kako leže zajedno u krevetu."

