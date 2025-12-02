Slušaj vest

Poznate kao „Oskari mode“, Modne nagrade, jedan su od najvažnijih događaja u svetu mode. Elita modnog sveta okuplja se svake godine u Rojal Albert Holu kako bi prepoznala najistaknutije dizajnere i kreativce protekle godine.

Među gostima bila je i Mora Higins, zvezda rijaliti TV emisije „Ostrvo ljubavi“, koja je blistala na crvenom tepihu u ansamblu inspirisanom donjim vešom sa upečatljivim detaljima modne kuće Robert Vun.

Mora, koja je nazvana „najzgodnijom ženom Britanije“ i to sa razlogom pokazala je svoje izvajane trbušnjake, koji su postali glavna tema razgovora na društvenim mrežama.

Pogledajte u galeriji fotografije i procenite da li je najzgodnija Britanka?

Mora Higins u odeći inspirisanoj donjim vešom na dodeli modnih nagrada

Higins je nosila satenski gornji deo sa braletom koji je pokrivao samo strateške delove i dugačku suknju sa izuzetno niskim strukom i zanimljivim detaljima. Ekscentričnu kombinaciju upotpunila je rukavicama i upečatljivim šeširom, kao i vrtoglavo visokim potpeticama.

Ovaj stil je samo nastavak niza impresivnih izdanja More Higins. Zvezda je poznata po elegantnim siluetama i upečatljivim dodacima, a izbor šešira pokazao se kao potpuni pogodak s obzirom na kišovito i vetrovito vreme na crvenom tepihu

