Obožavatelji serije "Stranger Things" poznati su po svojoj neverovatnoj posvećenosti Netflixovoj seriji, stoga ne čudi da su i u najnovijoj, petoj sezoni već uočili nekoliko nedoslednosti. Iako je prvi deo finalne sezone objavljen tek prošle nedelje, gledaocima oštrog oka nisu promakle dve greške u kontinuitetu koje su izazvale rasprave na internetu, piše "Just Jared".

UPOZORENJE! Tekst sadrži spojlere! Ako još uvek ne želite da znate detalje iz nove sezone serije "Stranger Things", nemojte čitati dalje.

Sećanja koja se ne podudaraju

Prva greška odnosi se na sećanje Vila Bajersa na gradnju utvrđenja Castle Byers. U četvrtoj epizodi pete sezone, Vil se priseća kako je bio prelep dan kada je s bratom Džonatanom gradio utvrđenje. Međutim, to se ne podudara s onim što je Džonatan ispričao u drugoj sezoni.

Naime, u epizodi "The Mindflayer" iz druge sezone, Džonatan je rekao: "Ostali smo budni celu noć gradeći Castle Byers... baš onako kako si ga nacrtao. I trebalo nam je tako dugo jer si bio stvarno loš u udaranju čekićem. Svaki put bi promašio ekser."

Dodao je i kako je počela da pada kiša, te su se obojica razboleli, ali su uprkos tome nastavili s gradnjom. "Jednostavno smo morali da ga završimo, zar ne? Jednostavno smo morali."

Ipak, neki smatraju da bi ova nedoslednost mogla da se objasni uticajem traume na pamćenje, pogotovo jer se događaj navodno odvio neposredno nakon što ih je napustio otac Loni.

Koliko Vil zapravo ima godina?

Druga greška koju su fanovi primetili tiče se Vilovih godina. U jednoj od novih epizoda Džojs kaže kako je Vil imao 11 godina kada je otet i odveden u Upside Down. Međutim, plakati iz prve sezone jasno su navodili da je imao 12 godina.

Ovo nije prvi put da se pojavljuje problem s Vilovim godinama i datumima. Gledaoci se sećaju i propusta iz četvrte sezone, kada su svi, čak i njegova majka, zaboravili na njegov rođendan, 22. marta, iako se radnja serije odvijala u to vreme.

Autori su priznali grešku

Tvorci serije, braća Met i Ros Dafer, ranije su priznali grešku s rođendanom u intervjuu za "Variety". "Očito je bila greška i žao nam je. Izvinjavamo se obožavateljima", izjavili su tada.

Čak su otkrili da su razmišljali o tome da naknadno digitalno izmene originalnu epizodu u kojoj se spominje 22. marta i da promene datum u 22. maj, ali to se do danas nije dogodilo.

Dok obožavatelji raspravljaju o ovim detaljima, s nestrpljenjem se iščekuje i drugi deo pete sezone, čija je premijera najavljena za 25. decembar.

(Kurir.rs/ Index.hr)

