Slušaj vest

Svet "Stranger Things-a" možda zatvara jedno poglavlje, ali ništa još nije gotovo — zapravo, tek sada kreće ono pravo. Dok se fanovi spremaju za veliko finale, Netfliks tiho sprema iznenađenje koje bi moglo potpuno da proširi Hokins univerzum.

Braća Dafer i Netfliks potvrdili su da rade na spin-offu, a iako se detalji čuvaju kao državna tajna, jedno je sigurno – ovo neće biti samo prepakovana verzija onoga što već znamo.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije Stranger Things:

1/5 Vidi galeriju Stranger Things 4 Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

O čemu će biti novi Stranger Things spin-off?

Ako ste se ponadali romantičnoj seriji o Eleven i Majku ili komičnoj avanturi Stiva i Dastina – braća Dafer su to kategorički odbili u podkastu "Happy Sad Confused".

"Čitam po internetu da će biti spin-off o Eleven ili o Stivu i Dastinu ili o još nekom detetu iz laboratorije. Iskreno, to nam uopšte nije zanimljivo. To smo već ispričali", rekli su.

Međutim, otkrili su da će novi projekat imati samo jednu tanku nit koja ga povezuje sa originalom, doduše, ne kroz likove. Daferovi kažu da će biti "hiljadu posto drugačiji", iako će se i dalje odvijati u istom univerzumu.

U intervjuu za Variety u oktobru 2025. Met Dafer je objasnio da će projekat biti potpuno samostalna priča: "Poenta je da krenemo ispočetka, sa novim likovima. To je baš osvežavajuće, jer niste vezani za ogromnu mrežu stare mitologije."

Kada izlazi?

Još nema zvaničnog datuma, ali je Met Dafer u novembru 2025. potvrdio da se projekat kreće napred punom parom.

"Idemo dalje. Netflix sada zna šta je spin-off i oduševljeni su. Pokušavamo da sve pokrenemo što brže", rekao je za Deadline.

Insert iz serije Stranger Things Foto: Supplied by LMK / imago stock&pe

Pošto se peta sezona Stranger Thingsa i dalje emituje, publika će morati malo da se strpi pre nego što ovaj novi projekat stigne na ekrane. Tim koji ga radi za sada je u tajnosti, mada su braća Dafer nagovestila da već imaju potpuno novu ekipu saradnika.

Hoće li se pojaviti originalna ekipa?

Što se tiče glumaca - imena poput Mili Bobi Braun, Vinone Rajder, Dejvida Harbura, Sejdi Sink i Fina Volfharda možda se pojave u kratkim kameo ulogama, ali glavna postava se ipak neće vraćati.

Teorija o Nensi Viler?

Nensi se vraća u "Stranger Things" svet – ali ne na ekranu! Umesto TV spin-offa, Nensi dobija roman, što je oduševilo brojne fanove kultne serije. Knjiga "One Way or Another", koju piše Kejtlin Šnajderhan, ponovo spaja Nensi i Robin u novoj misteriji koja potresa Hokins.

Insert iz serije Stranger Things Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Radnja prati događaje nakon četvrte sezone. Hokins se polako oporavlja — ili bar pokušava. Prošle su dva meseca od kada je Veknino razaranje potreslo grad, stanovnici su i dalje u šoku.

Nensi sve vreme traga za Veknom, ali ne može da ga uhvati. Međutim, stvari postaju još čudnije kada njen drug iz razreda, Džo Taft, počne da se ponaša krajnje sumnjivo tokom mature. Nensi odmah pomisli da je Vekna našao novu metu.

Robin se brzo priključuje istrazi, a ono što otkriju vodi ih ka priči mnogo većoj od bilo čega što je Nensi do sada radila za The Hawkins Post.

Pogledajte video: Premijera serije Tvrđava