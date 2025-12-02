Slušaj vest

BBC voditelj i cenjeni arhitekta Hjuz Volas umro je u 68. godini. Preminuo je iznenada u svom domu, potvrdio je jutros njegov suprug.

Potresna objava supruga Martina

Njegov suprug, Martin Korbet, podelio je vest koja para srce:

„Sa dubokom tugom i šokom delim da je moj muž i srodna duša, Hjuz Volas, iznenada preminuo prošle noći kod kuće. Slomljen sam. Molim vas da poštujete moju privatnost u ovom bolnom trenutku.“

Reči koje odzvanjaju tišinom gubitka pretvorile su jutro u sivilo za sve koji su ga voleli i pratili.

Omiljeni voditelj s neponovljivim šarmom

Hjuz Volas bio je omiljeni TV voditelj, poznat po brzom duhu, toplini i osebujnoj pojavi koja je gledaoce godinama držala pred ekranom. Široka publika najviše ga je pamtila po emisijama o renoviranju i arhitekturi, kao i ulozi sudije u RTÉ-ovom Home of the Year.

Nasleđe arhitekte koji je oblikovao prostore i ljude

Van malih ekrana, Volas je bio suosnivač uglednog dablinskog studija Douglas Wallace Architects. Njegov profesionalni trag prostirao se kroz hotele, maloprodajne prostore i privatne domove širom Irske.

Na sajtu firme objavljena je dirljiva poruka:

„Sa dubokom tugom i šokom delimo vest da je naš voljeni Hjuz Volas preminuo. Slomljeni smo. Njegova strast, kreativnost i toplina dotakli su kolege, publiku i prijatelje širom zemlje. Neka počiva u miru.”

Iz poštovanja, kancelarije firme biće privremeno zatvorene.