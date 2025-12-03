Slušaj vest

Danas je jedan od najuspešnijih svetskih glumaca i omiljena zvezda miliona ljudi. Veliki broj fanova ima i u Srbiji gde su ga žene odavno proglasile za pravog lepotana, bez premca.

Tu titulu ima u svojim rukama i sa 61 godinom. Njegova nesvakidašnja lepota ne bledi, a nekima je čak sada izgleda muževnije nego u mladosti. Da bi došao do svetskog vrha, Bred Pitje na početku karijere glumio u nezavisnim filmovima. Tokom snimanja je doživeo veoma neprijatnu scenu, i on i ostali članovi ekipe.

"Snimamo u ovom malom, sićušnom kafiću. Cela ekipa je bila tu, oko 60 ljudi. Vruće je. Ne možeš da dišeš, a moj lik nije jeo danima, pa dobija onaj veliki tanjir pasulja i slanine", ispričao je nedavno slavni glumac u podkastu Trevisa i Džejsona Kelsija, "New Heights".

Toj ulozi je prišao na metodičan način pa se u potpunosti poistvetio sa likom. "Rekao sam sebi: "Da, uradiću to kako treba". Upravo sam pojeo ovaj tanjir pasulja. Uzmem dva, uradim isto. Uzmem tri, uradim isto. Uzmem četiri, uradim isto. Nešto me pogodilo".

Nastavio je: "Nisam mogao da uradim bilo šta. Bio sam zaglavljen u toj stolici i priroda je učinila svoje. I onda se nije desilo ništa. Pomislio sam: "Oh, super. Izvukao sam se s tim".

Pogrešio je. "Odjednom, najđavolskije nešto se spustilo na celu ekipu u sobi. I oni su pobegli iz kafića", naglasio je i dodao nakon tog iskustva pazi šta jede. A uspomena je ostala.

Neprijatnost je doživeo i nakon što se 1987. pojavio u epizodi sapunice "Another World".

"Moja slika bila je u USA Today i to je bila velika stvar. Poslao sam je mami i tati: "Pogledajte, ja sam ovo uradio", ispričao je u emisiji.

Ubrzo je shvatio da ta slika nije baš sve oduševila. "Bio sam sa prijateljem i tamo je bila devojka koja ga je jako privukla i koja je živela sa nekoliko devojaka. Otišli smo u njihov stan. Prošli smo kroz kuhinju do zadnjih vrata i pogledao sam dole u kutiju sa peskom i tamo je bila ta slika s velikim mačjim izmetom".

Ubrzo su devojke širom sveta počele da skupljaju fotografije Breda Pita. I opsesija njima traje do danas.

