Glumica Vesna Čipčić i Aleksandar Alač imaju dvoje dece. Dok je Aleksandara Anja Alač krenula stopama roditelja i gradi karijeru u glumačkim vodama, sin Ivan je odabrao režiju. Večeras se pojavio na premijeri filma "Povratak Žikine dinastije" i privukao pažnju javnosti.

Mladi reditelj, student profesora Nikite Milivojevića, nedavno se predstavio publici debitantskom predstavom "Beogradska trilogija".

"Ceo život sam želeo da budem reditelj. To mi je uvek bio prvi izbor, možda zato što sam znao loše strane glumačkog poziva," govorio je sin Vesne Čipčić i Aleksandra Alača.

On je govorio i o bremenu toga što je sin poznatih i uspešnih roditelja i koliko je to uticalo na njega tokom građenja karijere:

"U početku sam bio sin Vesne Čipčić, zatim na studijama u Novom Sadu sin Saše Alača, a po povratku u Beograd postao sam Anjin brat. Sigurnim korakom idem ka tituli čoveka jer je više članova porodice," rekao je Ivan.

Svoj rad je uvek želeo da obeleži isključivo talentom bez skanala. Emocija je ono čime se vodi u svom radu.

" Englezi imaju izreku da kako radite jednu stvar, tako radite sve. Kako u privatnom životu nisam sklon skandalima i spektaklima, bilo bi isforsirano kada bih to praktikovao na sceni. Ono čega je publika uvek željna, pogotovu u pozorištu, jeste emocija! Za mene je emocija spektakl!", govorio je Ivan svojevremeno za Kurir.