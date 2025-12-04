Slušaj vest

Glumica i poznata lepotica Virdžinija Repe doživela je sudbinu goru nego što se u najstražnijim noćnim morama može i zamisliti. Četiri dana trpela je nesnosne bolove pre nego što je preminula 9. septembra 1921. godine.

Uspon ka filmu i prvi angažmani

Godine 1916. preselila se u San Francisko da bi započela karijeru kao model za umetnike, gde je upoznala modnog dizajnera Roberta Moskovica i verila se s njim. Međutim, ubrzo nakon veridbe, Moskovic je poginuo u nesreći sa tramvajem, nakon čega se Virginia preselila u Los Anđeles.

Ovako je izgledala prelepa Virdžinija Repe:

1/7 Vidi galeriju Virdžinija Repe Foto: Cinema Publishers Collection / Hollywood Archive / Profimedia, Barry King / Alamy / Profimedia, Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Početkom 1917. angažovao ju je reditelj Fred Balšhofer i dao joj istaknutu ulogu u filmu Paradise Garden, u kojem je glumila uz popularnu filmsku zvezdu Harolda Lokvuda. Balšhofer ju je zatim ponovo angažovao da glumi sa ranim drag izvođačem Džulijanom Eltingom i tada nepoznatim Rudolfom Valentinom u filmu Over the Rhine, za koji je dobila titulu „Najbolje obučene devojke na filmu“.

Enigma kobne zabave

Tokom žurke održane na Dan rada, 5. septembra 1921. godine, u apartmanu 1219 Roska „Fetija“ Arbukla u hotelu St. Francis u San Francisku, Virginia je navodno zadobila traumu.

U jednom trenutku večeri, njoj je pozlilo i hitno je pozvan hotelski lekar, koji je utvrdio da se tridesetogodišnjakinja otrovala alkoholom, propisao joj morfijum kako bi se rešila bolova i preporučio joj da leži kod kuće.

Dva dana kasnije, Virdžinija je hospitalizovana, a njena prijateljica Bambina Mod Delmont rekla je lekarima da Arbakl silovao Repeovu. Pregled, međutim, nije ukazivao na silovanje, a Virdžinija je preminula dva dana potom

Preminula je 9. septembra od pucanja bešike i sekundarnog peritonitisa.

Rosko Arbakl uhapšen za zbog ubistva pa pušten

Vlasti su, međutim, ozbiljno shvatile tvrdnje njene prijateljice, a okružni tužilac Metju Brejdi, koji je imao političke ambicije i nadao se da će mu slučaj preminule holivudske lepotice doneti dodatne poene, bio je odlučan.

Rosko Arbakl uhapšen je ubrzo zbog ubistva, a pušten je da se brani slobode nakon što je tri nedelje kasnije platio kauciju. Usledile su medijska histerija, senzacionalistički naslovi, šokantne naslovne strane i bes američke javnosti koja je bila oštro podeljena na one koji veruju da je Arbakl nevin i na one koji su tražili najoštriju kaznu i nazivali ga monstrumom.

Virdžinija Repe suđenje Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Suđenje je, očekivano, bilo javno propraćeno, a prvi i drugi proces su poništeni, dok je u trećem nakon samo šest minuta većanja odlučeno da je Arbakl nevin. Ipak, on više nikad nije mogao da povrati staru slavu jer su ga holivudski studiji stavili na nezvaničnu “crnu listu”.

Grob Virdžinije Repe Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Sahranjena je na groblju Hollywood Forever

Tačan sled događaja sa te zabave nikada nije u potpunosti razjašnjen svedoci su iznosili brojne, često suprotstavljene verzije onoga što se dogodilo.