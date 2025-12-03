Slušaj vest

Influenser Lajas Medini izazvao je pravi modni šok na British Fashion Awards 2025, kada se na crvenom tepihu u Rojal Albert Holu pojavio u jednom od najkontroverznijih izdanja godine. Njegov „goli“ autfit, koji potpisuje Žan Pol Gotje, momentalno je postao viralna tema na društvenim mrežama.

Goli autfit koji je zapalio internet

Medini je nosio usku majicu dugih rukava sa realističnim printom dlaka i bradavica, dok su pantalone bile još provokativnije — sa anatomskim detaljima (jasno izraženim polnim organom), naglašenom siluetom i iluzijom golotinje. Stajling je upotpunio crnim sandalama, dok je jarko roze ruž dao dodatni kontrast. Kosu je zalizao u mokri, moderni stil sa jednim uvojkom na čelu.

Lias Medini pozira u provokativnoj „goloj“ odeći Žan Pol Gotjea na dodeli Britanskih modnih nagrada 2025. godine. Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Komentari pratilaca: od šoka do oduševljenja

Na Instagramu su se odmah pojavili komentari podeljenih reakcija.

„U zatvor“, napisao je stilista Herison Tomas Krajt.

„Za ljubav božju“, dodao je Bruno Kastiljo Ribeiro.

Jedan korisnik kratko je zaključio: „Dosta interneta za večeras.“

Ipak, mnogi su podržali Medinijevu hrabrost: „10/10.“

„Savršena osoba za ovakav look.“

„Konačno neko ko ima smelosti da ovo ponese.“ Šta je Medini rekao na licu mesta?

Na crvenom tepihu otkrio je i jednu zanimljivost: „Imam dodatu postavu pozadi.“ Objasnio je da je želeo da „povrati kontrolu“ nad stajlingom koji je ranije izazvao negativne reakcije.

