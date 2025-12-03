Slušaj vest

Britanska voditeljka Holi Vilobi (44), nekadašnje lice emisije This Morning, našla se u centru pažnje nakon što je tokom vožnje svojim „mini kuperom“, vrednim 25.000 funti, oborila vozača skutera, koji je zadobio prelom vratnog pršljena.

Incident se dogodio 28. avgusta u Barnsu, kada je Vilobi skretala udesno u trenutku dok ju je moped obilazio brzinom od oko 20 km/h.

Holi Vilobi Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Priznala krivicu — kazna i kazneni poeni

Iako se nije pojavila na ročištu u sudu u Lavender Hilu, voditeljka se preko pošte izjasnila krivom za nepažljivu vožnju. Tužilaštvo je slučaj pokušalo da klasifikuje kao najteži stepen prekršaja ispod opasne vožnje (kategorija 1A), ali je sud, nakon izlaganja njenog pravnog tima, odlučio da ga svrsta u kategoriju 1B, što ukazuje na određeni stepen odgovornosti.

Holi je kažnjena sa šest kaznenih poena na dozvoli i novčanom kaznom od 2.444 funte (oko 2.780 evra), koju mora da plati u roku od dve nedelje.

Slučaj je vođen pod njenim bračnim prezimenom — Boldvin, s obzirom na to da je udata za televizijskog producenta Danijela Boldvina.

Pogledajte u galeriji fotografije Holi Vilobi:

1/7 Vidi galeriju Holi Vilobi je poznata britanska voditeljka koja je u fokusu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je muškarcu slomljen vratni pršljen Foto: Kieron McCarron/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je došlo do sudara?

Prema navodima tužilaštva, Vilobi je vozila crni „mini kuper“ i započela skretanje bez davanja migavca, dok je vozač belog Pjađo skutera bio paralelno s njom i pokušavao da je obiđe.

U trenutku skretanja došlo je do kontakta: muškarac je udario u prednje krilo automobila i pao na kolovoz, zadobivši prelom C7 pršljena i polomljen prst na nozi.

U svojoj izjavi, povređeni je naveo:

„Vozio sam oko 20 km/h i usporavao pred crveno svetlo. Kada sam se našao u ravni sa ’minijem’, vozač je skrenuo desno bez migavca. Samo sam poleteo.“

Reakcija Holi Vilobi na licu mesta

Holi Vilobi u fokusu nakon saobraćajne nesreće Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Sud je čuo i detalje o ponašanju voditeljke nakon nesreće — odmah je izašla iz automobila, ponudila povređenom vodu i svoj telefon kako bi mogao da pozove koga želi, a na mestu događaja ostala je do dolaska policije.

Navodno je odmah priznala: „Moja greška.“

Njena advokatica, Ejšlin Berns, naglasila je da je Holi bila „traumatizovana saznanjem da je uzrokovala povrede“, dodajući da se radilo o trenutku nepažnje i „nebezbednoj radnji bez uključenog pokazivača pravca“.

Video: Saobraćajna nesreća u Novom Sadu