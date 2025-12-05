Slušaj vest

Od kada je Bela Hadid 2016. godine na filmskom festivalu u Veneciji prošetala u svom čuvenom "golf" izdanju,gole haljine postale su nezaobilazan deo crvenog tepiha. Od diskretno provokativnih modela do potpuno otkrivajućih varijanti – sve se danas može videti. Pevačica Rita Ora opredelila se za jednu od smelijih verzija.

Rita Ora na Britanskim modnim nagradama

Najpoznatija Albanka u svetskoj pop kulturi, Rita Ora, pojavila se sinoć na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu u svojoj interpretaciji "gole haljine". Za njen kompletan stajling bila je zadužena modna kuća Tom Ford, uključujući i cipele.

U galeriji pogledajte fotografije Rite Ore na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu:

Kreacija kombinuje jednostavan kroj sa upadljivim, ogromnim izrezima. Jedan otvara pogled na grudi i stomak, dok drugi, duboki šlic po sredini nogu, dodatno naglašava provokativnost modela.

Stil, detalji i utisci

Ovakvi modeli podrazumevaju da se ne nosi veš, a boje haljine najavljuju aktuelnost pastelnih i neutralnih tonova — paletu koju je istog dana u Londonu odabrala i slavna Šeron Stoun.

Ritina zalizana kosa skupljena u malu punđu naglašava minimalistički pristup, dok je šminka precizno usklađena s kompletnim izgledom. Uz to, beli manikir zaokružuje oštar, ali elegantno usklađen koncept.

Reakcije i kritike

Reakcije javnosti ponovo su podeljene. Jedni Ritu Oru hvale zbog hrabrog i seksi stajlinga, dok drugi smatraju da je prešla granicu ukusa i izgubila meru elegancije.

Rita Ora na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu Foto: Cat Morley / Zuma Press / Profimedia

Kontroverzna pevačica, poznata po provokativnim modnim potezima i izjavama koje su često dizale prašinu, očigledno najviše uživa u ovakvim izdanjima. Iako se oslanja na velike i dokazano kvalitetne brendove, to ne znači da su im kritike zabranjene — ali najčešće opravdaju svoje ime.

Moda, ipak, nije samo stvar dizajna, već i umeća da se izabrana haljina iznese na pravi način. Kakav je utisak na vas ostavila Rita Ora?

