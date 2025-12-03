Slušaj vest

Ovogodišnja ceremonija Britanskih modnih nagrada donela je pregršt upečatljivih modnih trenutaka. Neke kreacije ostavile su publiku bez daha, druge nisu izazvale takvo oduševljenje, ali je jasno da su kritičari ponovo imali mnogo posla.

Među brojnim zvezdama posebno se istakla Ešli Grejem, koja uprkos tome što nije osvojila nagradu za model godine — i te kako zna kako da privuče pažnju. Njena hrabra, intenzivno žuta toaleta postala je vizuelni doživljaj koji je mnogima podigao raspoloženje.

U galeriji pogledajte fotografije Ešli Grejem na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu:

1/5 Vidi galeriju Ešli Grejem na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, Lensi Photography / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Kao sunčev zrak na tamnoplavom tepihu"

Na društvenim mrežama komentatori su njen dolazak opisali rečima: kao da je sunce zasijalo nad tamnoplavim tepihom ispred "Rojal Albert hola". Upravo tako je delovala Ešli Grejem kada se pojavila na dodeli "British Fashion Awards", noseći haljinu u kanarinac žutoj boji, sa bretelama i dubokim izrezom, iza koje stoji brend "Feben". Model je bio prošaran šljokicama koje su davale utisak „svetlosnih efekata“, pa ne čudi što su mnogi njen stajling proglasili jednim od najboljih te večeri.

Samopouzdanje kao najjači modni dodatak

Najpoznatija plus-sajz manekenka nije blistala samo zbog haljine. Njeno prepoznatljivo samopouzdanje, harizma i lepota koja izlazi izvan tradicionalnih modnih okvira učinili su da zaseni veliki deo ceremonije u Londonu. Sve na njoj odiše snagom, bez i najmanje naznake vulgarnosti. Baš tu uspešnu formulu Grejemova je ponela i na gala događaj koji modna industrija već decenijama smatra jednim od najvažnijih u sezoni.

Ešli Grejem kao simbol telesne slobode i snage

Ešli Grejem na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu Foto: Lensi Photography / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako se često suočava s kritikama zbog izgleda, Ešli Grejem ostaje jedno od najvažnijih imena koje predvodi plus-sajz estetiku. Nikada nije dopustila da komentari utiču na njeno samopouzdanje. Naprotiv - svoje obline i kilažu uvek ističe s ponosom, verujući da moda pripada svakom telu i da broj na etiketi ne određuje nečiju vrednost.

Tako je i sinoć, na izuzetno glamurozan način, još jednom dokazala zašto se smatra simbolom slobode, hrabrosti, autentičnosti i prave, nekonvencionalne lepote.

