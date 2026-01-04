Slušaj vest

Nekada je važila za najlepšu ženu na planeti, lice koje je krasilo naslovne strane najprestižnijih magazina i simbol čarobne, nedostižne lepote. Ipak, ni Kristi Brinkli, supermodel svetskog glasa, nije bila pošteđena bola koji donosi izdaja – ni nju nije zaobišao brak obeležen neverstvom.

Danas, sa distance i ogromnom snagom koju je gradila godinama, Kristi je otvoreno progovorila o jednom od najtežih perioda svog života, braku sa arhitektom Piterom Kukom, čovekom za kog je verovala da je njen oslonac, a koji je, kako kaže, ostavio duboke ožiljke.

"To je bila najteža i najbolnija veza u kojoj sam ikada bila", priznala je. A način na koji je saznala za preljubu bio je gotovo filmski i to u najgorem mogućem smislu.

Kristi Brinkli i Piter Kuk Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP / Profimedia

Godina je bila 2006. Kristi je držala govor na svečanoj dodeli diploma u srednjoj školi u Hamptonsu, okružena đacima, roditeljima i profesorima, potpuno posvećena trenutku. Tada joj je prišao čovek koga nikada pre nije videla. "Izvinite", rekao je tiho. "Moram da vam kažem da vaš arogantni muž ima aferu sa mojom ćerkom, tinejdžerkom."

Kristi je u tom trenutku ostala zatečena, gotovo zaleđena. Pogledala je prema publici, tačno tamo gde je sedeo Peter. On ju je već gledao u oči i odmahivao glavom ponavljajući "Ne", kao da pokušava da negira nešto što je već u vazduhu bilo jasno.

"U jednom trenutku shvatite da vam se ceo svet ruši. Postanete kliše, žena srednjih godina čiji muž ima aferu sa mnogo mlađom ženom. Šta tada uraditi?", pitala se Kristi, prisećajući se trenutka kada je bol postao stvarnost.

Najpre je sve priznala bliskoj prijateljici, a onda je, sluteći da mora da sazna istinu do kraja, otvorila suprugov računar. Ono što ju je dočekalo bilo je šokantnije nego što je mogla da zamisli.

Kristi i Piter Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

"Ekran je bio preplavljen gomilom inkriminišućih fotografija, poruka i pornografskog materijala. Pre nego što sam se snašla, štampač je počeo da izbacuje sliku za slikom. Bilo je toliko bizarno da je postalo gotovo komično, slike velikom brzinom prekrivale pod, kao gomila stare ambalaže ispred restorana brze hrane", pričala je sa gorčinom i dozom crnog humora.

Razvod nije došao brzo. Naprotiv, borba na sudu trajala je punih šest godina. Emotivno iscrpljena, suočena sa manipulacijama, pretnjama i konstantnim strahom, Kristi kaže da je tada shvatila pravu moć predbračnog ugovora, ali i njegovu nemoć kada je u pitanju ljudska zloba.

"Nikada nisam razumela čemu služi predbračni ugovor… sve dok ga nisam dobila. Ali ni to me nije poštedelo agonije. Godinama sam živela u strahu da će mi oduzeti decu. To je bila konstantna pretnja, nešto što me je držalo budnom noću. Neverovatno je teško o tome govoriti", priznala je.

Dugo je ćutala, sve držala u sebi, boreći se da sačuva dostojanstvo i mir. A onda je jednog dana, nakon izlaska iz sudnice, odlučila da prestane da ćuti.

"Rekla sam sebi: vreme je da svima objasnim kako izgleda veza sa narcisom. Nakon toga su mi se javile žene iz celog sveta - "Nisi sama, mi ovo prolazimo takođe". To mi je dalo snagu."

1/10 Vidi galeriju Kristi Brinkli Foto: Printscreen/Instagram/CristieBrinkley

U trenucima kada je sumnjala da li će izdržati, kada su joj se činile nepremostive i izdaja i borba i javni pritisak, setila se onoga što je najvažnije.

„Mnogo puta sam se pitala da li ću preživeti sve to. A onda sam zastala, okrenula se sebi i prebrojala svoje blagoslove. Lista je bila duga i uvek je počinjala sa Aleksom Raj, Džekom i Sejlor“, rekla je, misleći na svoju decu koja su je držala uspravno onda kada je mislila da će pasti.

Kristi Brinkli danas stoji kao primer žene koja je iz najvećeg ličnog sloma izašla jača, glasnija i hrabrija. A njena priča, bolna, ali iskreno ispričana, podseća mnoge žene širom sveta da nisu same, čak ni onda kada misle da jesu.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Svetski supermodel sluša Bajagu: