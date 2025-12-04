Slušaj vest

Krajem prošlog veka i tokom dvehiljaditih, gotovo svi smo bili "omamljeni" latinoameričkim serijama, pa čak i ako ih niste gledali, sigurno je da ste čuli za njih.

Pored "Kasandre", koja je bila i najgledanija, bilo je tu još nekoliko sapunica koje su osvojile srca publike, a serija "Esmeralda" iz 1997. godine bila je među njima. Glavnu glumicu, koja je bila slepa, igrala je Letisija Kalderon koja danas ima 57 godina. Još kao devojčica znala je da će da se baviti glumom, pa je već sa 14 stala pred kamere, a uloga u "Esmeraldi" donela joj je planetarnu popularnost, posebno u istočnoevropskim zemljama.

Ova latinoamerička sapunica izazvala je toliko interesovanja da su gledaoci doživljavali glumce kao deo svoje porodice, a za glavnu junakinju su čak organizovane i mise. Lepotica kojoj je "Esmeralda" donela slavu i danas je lako prepoznatljiva, zadržavši svoj izgled uprkos tome što je prošlo skoro tri decenije. U međuvremenu, Letisija je prošla kroz dva braka i razvoda i postala majka dvojice sinova – Karla i Lusijana. Nakon rođenja Lusijana, kojem je dijagnostikovan Daunov sindrom, glumica se privremeno povukla iz glumačkog sveta i javnog života.

Nedavno je Lusijano proslavio 21. rođendan, povodom čega je Letisija, koja redovno deli njihove zajedničke trenutke na Instagramu, napisala dirljivu poruku:

„Danas se obeležava 21. godišnjica rođenja osobe koja mi je promenila život. Ispunila ga je izazovima i radošću, lekcijama i saznanjima. Čestitam, sine! I hvala ti na svemu što si mi pružio. Volim te.”

Letisija Kalderon Foto: Pritnscreen

Suočavanje sa Lusijanovom dijagnozom bilo je izazovno za slavnu glumicu, posebno s obzirom na to da je njen tadašnji suprug Huan Koljado već imao, kako je ona tada tvrdila, dvoje zdrave dece. Letisija je otvoreno govorila o svojim osećanjima:

„To je značilo da je moja krivica. On već ima dvoje zdrave dece, a ja sam rodila bolesno dete. Ipak, nisam znala šta sam pogrešno uradila. Nisam pila, nisam pušila tokom trudnoće, nisam se jako nervirala. Šta sam pogrešno uradila da naškodim sopstvenom detetu?”

Međutim, s vremenom je Letisija prihvatila svoju situaciju sa pozitivnim stavom:

„Nikada se nisam pitala 'zašto ja'. Blagoslovena sam što imam ovakvo dete. Želela sam da se ostvarim kao majka i kada se ukazala prilika, dobila sam sina sa Daunovim sindromom. On je najvredniji dragulj koji imam u životu.”

Letisija iza sebe ima dva braka, a njen razvod od Koljada 2010. godine, oca njene dece, privukao je veliku pažnju, budući da se kao glavni krivac navodila njena koleginica Jadira Kariljo.

Naime, Huan i Jadira su ubrzo nakon njegovog razvoda počeli da se pojavljuju zajedno, a kasnije su se i venčali. Letisija je više puta javno govorila o tome da joj je koleginica zabila nož u leđa, dok je Jadira tvdila da je „Huan već osam meseci živeo odvojeno od supruge“ kad su njih dvoje počeli da se zabavljaju. Huan je kasnije i uhapšen zbog organiuzovanog kriminala.

Iako je prošlo dosta godina od njenog razvoda od Koljada, Letisija je ponovo pokrenula ovu priču 2023. godine, kada je pružila javnu podršku pevačici Šakiri nakon što se saznalo da ju je dugogodišnji parner Đerar Pike prevario sa Klarom Čiom Marti.

„Dobro došla u klub prevarenih žena“, napisala je Letisija na društvenoj mreži „X“.

Osim izazova majčinstva, glumica je otkrila i mračnu stranu slave. U šokantnom priznanju 2013. godine, ispričala je svoju borbu s zavisnošću od droga na vrhuncu karijere. ''Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost i ludost su me zamalo koštali života. Šmrkala sam i kokain, a u to su me uvukli dugogodišnji prijatelji,'' ispričala je.

Kako je istakla, iz pakla droge se izvukla nakon što joj je najbolja prijateljica preminula na rukama usled predoziranja.

Letisija je svojevremeno preživela i veliku traumu kada se sa svojim sinovima nalazila u automobilu, a u tom trenutku je na njih naleteo kamion. Srećom, nezgoda je završena bez većih posledica.

Glumica je bila jedna od retkih koja je tokom agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine javno podržala našu zemlju.

