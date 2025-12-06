Slušaj vest

Na Netflixu je objavljena dugo najavljivana dokumentarna serija "Sean Combs: The Reckoning", čiji je izvršni producent 50Cent. On smatra da će se i sam Paf Dedi pronaći u onome što je prikazano.

Četverodelna serija detaljno istražuje život muzičkog mogula Šona Didija Kombsa, poznatijeg kao Paf Dedi, koji je nedavno osuđen nakon gotovo dvomesečnog suđenja u Njujorku. Iako je u julu oslobođen ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima, proglašen je krivim po dvema tačkama optužnice koje se odnose na dovođenje bivših partnerki u svrhu prostitucije.

Na pitanje šta misli, kako će Paf Dedi reagirati na dokumentarac, 50 Cent je za "Good Morning America" izjavio: "Mislim da će reći: ‘Ovo je najbolji dokumentarac koji sam pogledao u dugo vremena.’ Možda će mu se neki delovi manje svideti, ali zna on šta je istina. Mislim da će u njemu videti istinu."

Didijev tim: "50 Cent godinama gradi karijeru na omalovažavanju Šona Kombsa"

S druge strane, Didijev tim dokumentarac smatra sramotnim napadom.

U izjavi za "Good Morning America" naveli su: "Netflix se poslužio ukradenim materijalom koji nikad nije bio odobren za javno prikazivanje. Kako Netflix i njegov direktor Ted Sarandos dobro znaju, gospodin Kombs već decenijama, još od 19. godine, skuplja snimke kako bi ispričao svoju priču, na svoj način. To što Netflix koristi taj materijal bez odobrenja nije samo nepravedno, već i protivzakonito."

U nastavku izjave oštro su prozvali i producenta: "Posebno je šokantno što je Netflix dao kreativnu kontrolu Kertisu 50 Centu Džeksonu, dugogodišnjem javnom protivniku koji godinama vodi ličnu osvetu protiv gospodina Kombsa i karijeru gradi na njegovom omalovažavanju. Predati njegovu priču nekome ko ga decenijama javno napada doživljava se kao nepotreban i duboko ličan udarac."

Rediteljka dokumentarca Aleksandria Stejplton odbacila je optužbe. U svojoj izjavi navodi: "Materijal nam je dostavljen, pribavili smo ga legalno i imamo sve potrebne dozvole. Učinili smo sve da zaštitimo identitet autora originalnih snimaka."

"Jedna stvar kod Šona Kombsa je ta da se godinama opsesivno snimao. Pokušali smo da stupimo u kontakt s njegovim pravnim timom više puta, nudili smo intervju i mogućnost komentara, ali nikad nismo dobili odgovor", zaključila je.

