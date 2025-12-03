Slušaj vest

Novogodišnja jelka je centralni deo praznične dekoracije i obično traži mnogo truda, ali zaista ne mora da bude tako. Pogledajte samo skelet-jelku koju je jednom prilikom pokazala Marta Stjuart!

Kada je reč o uređenju doma, nema bolje adrese za inspiraciju od Marte Stjuart, ona je posebno inspirisana u prazničnim danima. Tokom više decenija njene popularnosti pokazala nam je mnogo toga, uključujući jednu fenomenalnu retro ideju za ukrase, a 2021. godine je odlučila da svoju novogodišnju jelkuulepša na prilično netipičan način.

Božić i Nova godina su uvek u znaku tradicije, ali su se uprkos tome mnogi savremeni trendovi umešali u način obeležavanja i dekoraciju doma.

1/5 Vidi galeriju Skelet - jelka Marte Sjuart Foto: Printscreen/Instagram/christopherspitzmiller

Marta Stjuart, influenserka nad influenserkama, tako je jednom prilikom pokazala supertanku jelku, koja izgleda gotovo kao skelet jelke... i izgledalo je fantastično!

Ne samo što je drvo minimalističko, bez bujnih iglica, nego je ukrašena uglavnom samo lampicama prebačenim preko grana, uz tek poneki crveni ukras, kako ne bi izgledala monotono.

Iako jelka deluje golo, ona je ipak vrlo atraktivna i deluje otmeno, a za ovakvo ukrašavanje vam ne treba više od pet minuta, pod uslovom da nađete savršeno drvo.

– Moram da priznam da na prvi pogled izgleda malo čudno. Ima nečeg upečatljivog kod drvceta koje je skoro skeletno, ali upravo ga to čini tako zadivljujućim – kaže Dženifer Ebert, urednica u magazinu Homes & Gardens.

Marta Stjuart Foto: Printscreen/Instagram/christopherspitzmiller

- Zanimljivo je da sam ove godine već videla nekoliko jelki sa sličnim pristupom, što ukazuje da bi ovaj minimalistički, ali živopisan stil mogao da bude neočekivani trend 2025. godine – dodaje ona.

– To nas podseća da ponekad najnekonvencionalnije ideje za božićnu dekoraciju mogu da deluju stajliš bez napora. Pored toga, ovo je odobrila Marta, tako da se nećemo raspravljati!

VIDEO: Kako ukrasiti malu jelku: