Nova Mis Univerzuma, Fatima Boš, odlučno je reagovala na priče koje prate njenu pobedu na izboru. U intervjuu za emisiju "Nightline", 27-godišnja Meksikanka osvrnula se na kontroverze — od optužbi da je takmičenje bilo namešteno u njenu korist, do glasina da razmatra odricanje od krune.

"Bila sam prestrašena"

Isečak intervjua emitovan je u utorak u emisiji "Good Morning America", gde je Boš voditeljki DžuDžu Čang ispričala kako se osećala u trenutku proglašenja pobednice.

"Taj trenutak bio je kao ostvarenje sna", rekla je.

Boš je napustila binu nakon burne rasprave sa izvršnim direktorom izbora Navatom Itsaragrisilom. Iako su je mnogi gledaoci na internetu hvalili, priznala je da se plašila posledica.

"Da, i bila sam prestrašena u to vreme", rekla je i dodala da je brinula je da bi je javni istup mogao koštati krune, ali je dodala: "Ne mogu ćutati jer je u svakom slučaju moje dostojanstvo važnije od bilo koje nagrade ili bilo kojeg sna koji imam."

Nakon pobede pojavile su se glasine da je nagrađena upravo zbog svoje hrabrosti da progovori. Ona to odlučno odbacuje.

"Ne. Uložila sam isti napor kao i svi učesnici izbora, zaslužila sam to. I ovo je šala. Ali osećam da sam stvorila istoriju, pa zašto ne?"

"Moj otac nema nikakve veze s organizacijom"

Dodatnu prašinu podigao je bivši sudija Omar Arfuš, koji je nekoliko dana pre finala podneo ostavku tvrdeći da je organizacija Mis Univerzuma formirala "improvizovani žiri" koji je odabrao 30 finalistkinja još pre nego što su takmičarke iz 136 zemalja izašle na scenu. Izbor je njegove tvrdnje demantovao saopštenjem na Instagramu.

Arfuš je takođe tvrdio da je pobeda Boš "lažna", navodeći da vlasnik Mis Univerzuma, Raul Roča ima poslovne veze s njenim ocem. To je optužba koju je Boš snažno negirala.

"Oni stvaraju ovu kampanju mržnje. Moj otac nema nikakve veze s organizacijom i to je ludo. Kako bi kupio krunu? Možda u Volmartu možete kupiti krunu, da. Ali ne u Misu Univerzuma, sigurno," rekla je.

"Nikad se neću odreći krune"

Navat Itsaragrisli i Fatima Boš nakon skandala Foto: Printscreen/Instagram/misspawee

Podjednako je bila jasna i kada su je pitali o glasinama da razmišlja o odricanju titule.

"Naravno da ne. Nikada se neću odreći ove krune. Nisam ovde zbog slave, manekenstva ili traženja muža. Ovde sam jer mi je Bog stavio svrhu u srce. Imam misiju i to ću činiti svih ovih godina — služiti drugima, pomagati," rekla je Boš.

U međuvremenu, Itsaragrisil se izvinio zbog sukoba s njom, a nakon njene krunisanja zajedno su pozirali. Organizacija Mis Univerzuma saopštila je za ABC da će njegova uloga ubuduće biti "ograničena ili potpuno eliminisana."

