Svojevremeno je bila jedna od najpopularnijih i najplaćenijih TV glumica, a od pre nekoliko dana ju je Netflix ponovo lansirao među najveće zvezde. Glumica ponosna na svoje korene ostala je skromna i povučena, a nema sumnje da će nastaviti da nas oduševljava.

Serija "Odsustvo" (Absentia), s našom Stanom Katić u glavnoj ulozi, premijerno se prikazivala od 2017. do 2020, a tek godinama kasnije postigla je iznenadni svetski uspeh. Nakon što ju je Netflix uvrstio u svoju ponudu, doživela je preporod preko noći, pa se mračni triler obogaćen elementima psihološke drame u samo nekoliko dana probio se među najgledanije serije na platformi, a trenutno je njena prva sezona u 10 najglednijih.

Iako su priča i režija maestralni, publika ističe da je njena najveća prednost definitivno upečatljiva i moćna gluma glumice srpskog porekla Stane Katić. I dok svet ponovo otkriva njen talenat i lepotu, zvezda čuvene serije "Kasl", najavljuje povratak na male ekrane, u seriji "Entangled", špijunskoj drami supružnicima koji rade kao CIA operativci pokušavaju da usklade porodični život sa opasnim zadacima.

Nakon što je Deadline najavio ovu seriju, fanovi Stane Katić su oduševljeni, naročito jer je, kao i u slučaju "Odsustva" producent Vil Pasko, pa se garantuje novi hit.

"Kasl" je davna prošlost

Detektivska serija koja je Stani Katić donela svetsku slavu emitovala se do 2016, kada je prikazana poslednja, osma sezona, ali je Stanina detektivka Kejt Beket ranije izašla iz serije. Dok je bila deo "Kasla", glumica je bila jedna od najplaćenijih televizijskih glumica u Americi, a njen odlazak iz serije bio je iznenadan i pun kontroverzi, a spekulisalo se da iza svega stoji njen loš odnos s glavnim glumcem Nejtanom Filionom.

Ne eksponira privatni život

Stana Katić godinama živi povučeno i daleko od reflektora, a nikada se nije preterano eksponirala. Glumica se 2015, dan pred njen 37. rođendan, u Dalmaciji udala za australijskog biznismena balkanskih korena Krisa Brkljača, a 2022. godine njen predstavnik za medije je potvrdio glasinu da je par dobio dete te zime.

Par se često i rado vraća na naše prostore i obilazi Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru, a Stana na Instagramu deli sve prizore u kojima uživa i preporučuje svojim pratiocima da ih posete ako im se ukaže prilika.

