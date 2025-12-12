Slušaj vest

Da tog kobnog jutra u Majamiju nije izašao da kupi novine i kafu, i da ovim svetom ne hoda toliko poremećenih umova spremnih da ubiju iz čista mira, Đani Versaće bi i dnaas bio najveći živi italijanski kreator. No, legenda je svakako postao još za života.

Genije iz Kalabrije definisao je eru ekstravagancije i luksuza vešto kombinujući antičku umetnost, pop art i moderne elemente, uz savršenu dozu provokativnosti i teatralnosti.

Kako bi danas izgledao? Da li bi mogao da drži korak sa aktuelnim modnim tokovima i dimenzijama, ili bi ostao veran autentičnom izrazu kojim je pre skoro pola veka promenio lice ove industrije? Možda bi, kao svestrani kreativac koji se nije plašio eksperimentisanja i poigravanja sa trendovima čak i kada bi nekad zašao u polje kiča, prihvatio nova pravila igre? Kako god bilo, Đani Versaće je odlično znao šta je potrebno savremenim ljudima u osvit novog veka, i mudro je iskoristio svoju šansu.

Tragedija iz detinjstva za sva vremena se urezala u dušu

Svet je ugledao 2. decembra 1946. godine u Kalabriji, regiji koja zauzima "prste" italijanske čizme. Odrastao je sa starijim bratom Santom i mlađom sestrom Donatelom. U porodici je, zapravo, bilo četvoro dece. Danas skoro niko ne pominje njihovu stariju sestru Fortunatu, Tinu, koja je preminula nakon jednog tragičnog događaja.

Đani Versače, Donatela Versače Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Nešto što je trebalo da bude izlazak za pamćenje – u to posleratno vreme na siromašnom jugu Italije vašari su bili glavna mesta za kreiranje uspomena iz detinjstva – za tren se pretvorilo u nesreću i gubitak sa kojim se Versaćeovi nikad nisu pomirili.

Đani je imao šest godina kada je sa roditeljima, Santom i Tinom uživao u šarenim karnevalskim lažama – slatkišima, šećernoj vuni, karuselu... Kako je Donatela, koja tada nije bila ni rođena, kasnije ispričala, deca su žarko želela da se provozaju na ringišpilu. Ta kobna vožnja svima je promenila živote.

U jednom trenutku Tina je ispala iz sedišta i raskrvarila koleno. U maloj ambulanti neiskusni doktor nije prepoznao sepsu, a 12-godišnja devojčica nije dobila injekciju protiv tetanusa. Kada je izdahnula, posle manje od 24 sata, još je na sebi imala šarenu haljinicu, skrojenu za specijalne, svečane prilike.

"Iznenadne smrti su se često dešavale u našoj familiji", rekla je Donatela nadovezujući se na tužnu životnu epizodu koju je 2007. otkrila u intervjuu za Harper's Bazaar. Rođena je tri godine posle tragedije, koja je ostavila bolne i trajne tragove na tananoj duši povučenog šestogodišnjeg dečaka.

Majčin krojački salon - Đanijev ceo svet

Đani je stvorio svoj mali svet. Nije igrao fudbal sa vršnjacima, niti bejzbol sa bratom koji je bio sportski tip. Više ga je interesovala kreativna krojačka radionica koju je vodila njegova majka Frančeska.

U tom kabinetu čudesa, punom kolorita, živopisnih odevnih komada i uvek dobre atmosfere (a kako drugačije, kada se na jednom mestu nađe toliko Italijanki – u jednom trenutku je čak 40 šnajderki radilo za gospođu Frančesku), zaljubio se u krpice, makaze, skice, krojeve, od malih nogu svestan šta će izabrati kao životni poziv.

Đani Versače Foto: Eyedea / Zuma Press / Profimedia

Frančeska Versaće, ili Franka, kako su je zvali, bila je matrijarh porodice. Njen otac, obućar, nije joj dozvolio da upiše medicinu i postane doktor, što je žarko želela. U međuratnom periodu tokom kojeg je odrastala, u tom kraju podrazumevalo se da žene završe osnovnu školu i eventualno neki zanat. Tako je postala krojačica. Bila je, kažu, pravi ekspert za venčanice, a skromne devojke iz cele Kalabrije dolazile su u njen salon, po redak nalet glamura nasušan za najvažniji dan u životu.

"Moj život bio je kao Felinijev film"

Jedinstveni i sofisticirani stil Franka je prenela i na mlađeg sina. Šnajderke su ga obožavale. "Moj život bio je kao Felinijev film. Odrastao sam okružen ženama. Nije ni čudo što sam bio razmažen. Imao sam dvadesetak devojaka i dvadesetak majki", našalio se čuveni kreator jednom prilikom, prisećajući se živopisnog detinjstva.

Kada je 1965. godine Franka otvorila butik pored radionice, prepustila je Đaniju da ga vodi. Putovao je i naručivao odeću za prodavnicu, razvijajući ukus i privlačeći kupce koji su, baš kao i on, imali razvijen osećaj za estetiku. "Kada bi Đani nekog obukao, ta osoba bila bi obasuta gomilom komplimenata. Svi su želeli da znaju ko je zaslužan za to remek-delo", pričao je Santo Versaće. A dobar glas se daleko čuje...

Frančeska, koja nije bila tradicionalista ograničenog uma kao njen otac, podsticala je svoju decu da se posvete oblastima koje ih interesuju. Đani se u međuvremenu zaljubio i u arhitekturu. Kako u njegovom kraju nije postojao univerzitet, južnjački komfor i "dolce vita" način života morao je da zameni sivim severnjačkim, industrijskim gradom, i ne sluteći da će kasnije, upravo zahvaljujući njemu i ostalim genijalcima, postati modna meka. Milano.

Kralj dekadencije i glamuroznog klasicizma

Beskrajni talenat, sveže ideje i silno znanje koje su izbijali iz svake pore ambicioznog mladića iz Kalabrije nisu mogli da promaknu lovcima na talente. Među prvima ga je primetio Arnaldo Đirombeli, koji ga je angažovao za svoj brend "Genny". Iz njega je 1973. nikla eksperimentalna grana "Byblos", a za njom i "Complice". Pogodite ko se našao na mestu kreativnog direktora.

Kada je 1978. u Milanu otvorio prvi butik, Đani Versaće već je važio za senzaciju na međunarodnoj sceni. Žive boje, smeli printovi, slobodniji krojevi – osvežavajući kontrast do tada dominantnim prigušenim paletama i jednostavnim linijama. Njegova estetika, kombinacija luksuznog klasicizma i nesputane seksualnosti koja se drsko i prkosno suprotstavljala postojećim kodeksima, pokrenula je pravu revoluciju.

Kralj dekadencije inspiraciju je crpeo iz istorije, iz epohe klasicizma, Vizantije, dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka, iz pop art dela Endija Vorhola. U njegovim dizajnerskim vizijama često su, između ostalog, reinterpretirani antički elementi poput mozaika iz Ravene i rimskih draperija, uključeni u savremenene modne tokove.

1/6 Vidi galeriju Đani Versaće Foto: NO CREDIT / Sipa Press / Profimedia, TNS / ddp USA / Profimedia, PIERRE VERDY / AFP / Profimedia

Bilo je tu i bajkovitih predela rodne Kalabrije, monumentalnih grčkih i rimskih zdanja kojima je bio opčinjen (čak je učio starogrčki i latinski na liceju), a glava Meduze, čudovišta iz grčke mitologije, ušla je u amblem kuće Versace zajedno sa grčkim simbolom beskonačnosti.

Sedamdesete, osamdesete, "đanesete"

Kompaniju, i karijeru, izgradio je uz svesrdnu pomoć porodice. Donatelu je zaposlio kao potpredsedicu, dok je Santo bio predsednik. Posebno mesto imala je majka. Frančeska je, kad god je mogla, prisustvovala revijama i priskakala u pomoć kada bi se neka od Đanijevih krojačica razbolela. Ona je bila uzor, ikona i najvažnija žena u njegovom životu. Kada je preminula, prerano u 58. godini od bolesti jetre, za slavnog kreatora utehe – nije bilo.

I kasnije, kada mu je ceo svet padao na kolena, kada su ga obožavali svi, od supermodela i Madone do princeze Dajane, i kada je priređivao nabolje žurke u Holivudu, trudio se da sa obe noge čvrsto ostane na zemlji. Možda je najekscentričniji momenat bila čuvena vila Casa Casuarina, u čije je renoviranje, kako se pričalo, uložio 33 miliona dolara.

Tek posle njegove tragične smrti saznalo se da je šest meseci ranije pobedio rak. Naime, redak kancer unutrašnjeg uha dijagnostikovan mu je 1994, ali kako problem nije mogao da se reši operativnim putem, lečenje je potrajalo. Dve godine je išao na terapije, i na kraju se uspešno izborio sa bolešću.

Pitanje na koje nikad nećemo dobiti odgovor

Rak nije mogao da zaustavi njegovo stvaralaštvo, blistavi um i kreativnu energiju. Nažalost, jedan bolesni um jeste. Tog 15. jula 1997. godine Đani Versaće krenuo je u uobičajenu jutarnju šetnju. Nije mogao da nasluti da će biti poslednja. Po tradiciji, uputio se do obližnjeg kafea u Majami Biču, ali tog jutra nije naručio omiljeni espreso, već je samo kupio novi "Vogue" i krenuo kući. Pre nego što se popeo uz stepenice svoje vile na Oušn drajvu broj 1116, prišao mu je momak nalik mladom turisti, izvadio pištolj i pucao mu u glavu i vrat.

Đani Versače - Rekonstrukcija ubistva Foto: SAVINO / Sipa Press / Profimedia

Endrju Kunanan zatim je mirno odšetao niz ulicu. Izvršio je samoubistvo devet dana kasnije u čamcu usidrenom u marini. Gej žigolo, koji je imao 27 godina, nije želeo da se preda policiji, a nije ostavio ni pismo u kom bi eventualno objasnio šta ga je nagnalo da hladnokrvno ubije kralja mode.

Motivi? Nikad nisu objašnjeni. Svet verovatno nikad neće dobiti odgovor na pitanje zašto je morao da ostane bez jednog od najvećih modnih čarobnjaka koji su ikada hodali Zemljom, i genija koji je definisao eru ekstravagancije i luksuza.

