Da Dženifer Lopez izgleda fantastično — to odavno nije tajna. Njena posvećenost treninzima i disciplini donela joj je figuru kojoj mogu da pozavide i žene i muškarci, pa čak i oni mnogo mlađi od nje. Provokativni scenski kostimi takođe su deo njenog posla, ali ponekad granica minimalizma nestane — baš kao u nedavnoj situaciji koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

Najava povratka u Las Vegas i hrabar izbor garderobe

Pevačica je na Instagramu objavila video kojim promoviše svoj povratak na veliku scenu u Las Vegasu. Uz ritam starog hita "Play", Dženifer, koja je nedavno proslavila 56. rođendan, predstavila je i stajling koji je izazvao više reakcija nego sama najava nastupa.

U objavi je napisala: "Vidimo se ovog meseca na "The JLo Show" u Las Vegasu! Koju pesmu želite da izvedem?"

Ipak, kako je neko poručio na mreži Iks — "ako bude nosila sličnu garderobu, niko neće slušati šta peva".

"Scenski kupaći kostim" koji je podelio publiku

Ultra-minimalistički, gotovo potpuno otkriven kostim, istakao je sve — i ono što je namenjeno sceni i ono što možda nije. Lopez je i dalje u impresivnoj formi: trbušnjaci, tonus, figura — sve kao iz perioda njenih prvih velikih hitova. Nema sumnje da iza toga stoje rigorozni treninzi, stroga ishrana i malo pomoći estetske medicine.

Nedavno je zablistala i na dodeli Governors Awards u Los Anđelesu, gde je oduševila elegancijom.

Podeljene reakcije javnosti

Dok jedni smatraju da Dženifer ima puno pravo da ponosno pokaže svoju besprekorno održavanu figuru, drugi tvrde da je ovog puta ipak preterala.

U galeriji pogledajte još provokativnih fotografije Dženifer Lopez:

Komentari su bili šaroliki: "Džej Lo se malo zanela. Videli smo ono što nismo smeli da vidimo!", "Previše, ne priliči joj", "Ovo je i za mlađe degutatno, a ne za ženu njenog statusa i karijere", "Da je zgodna — zgodna je, ali mogla je i drugačije da se obuče".

S druge strane, bilo je i onih koji tvrde da "toliko dobro izgleda, da joj je sve oprošteno".

Privatni život pod reflektorima

Uprkos brojnim poslovnim projektima, privatni život Dženifer Lopez i dalje intrigira javnost. Ona i glumac Ben Aflek početkom godine su i zvanično okončali svoj brak, što je iznenadilo mnoge njihove obožavaoce.

Aflek je kasnije govorio o razvodu, ističući da iza odluke nije bilo skandala, već da je sve proteklo mirno i promišljeno. Ipak, nedavno su zajedno prošetali crvenim tepihom na premijeri filma "Poljubac žene pauka", delujući raspoloženo i nasmejano kao da nikada nisu ni bili razdvojeni.

Njihovi nežni osmesi i opušteno ponašanje na premijeri podgrejali su pitanja da li će se njihova priča možda nastaviti. A ko zna - možda će, kako se kaže, treći put biti sreća.

