Slušaj vest

Glumica Džejda Pinket Smit optužena je da je pretila bivšem bliskom prijatelju svog supruga, Vila Smita, jer je otkrio detalje o njenom privatnom životu. Bilal Salam, koji kaže da je gotovo 40 godina bio Smitov najbolji prijatelj, podneo je tužbu 7. novembra, a u njoj tvrdi da ga je Džejda "napala" na Vilovoj rođendanskoj proslavi 25. septembra 2021. godine.

"Tokom boravka u predvorju, Džejda Pinket Smit je prišla tužitelju s otprilike sedam članova u pratnji, postala verbalno agresivna i pretila mu izjavom da će, ako nastavi da‘otkriva njene privatne stvari, nestati ili primiti metak‘, te je zahtevala da potpiše ugovor o poverljivosti", piše u tužbi, kako prenosi Page Six.

U galeriji pogledajte kako se odigrao skandal na dodeli Oskara, kada je Vil Smit Ošamario Krisa Roka:

1/6 Vidi galeriju SKANDALČINA I ŠOK NA DODELI OSKARA?! Vil Smit zavalio šamar Krisu Roku jer mu je vređao suprugu (VIDEO) Foto: Youtube Printscreen, Profimedia

Bilal tvrdi da ga je potom jedan od Džejdinih saradnika pratio do automobila i nastavio da mu verbalno preti.

U tužbi tvrdi da je nakon incidenta protiv njega pokrenuta "kampanja odmazde", a sve zato što je odbio da pomogne u upravljanju krizom nakon što je Smit udario Krisa Roka na dodeli Oskara 2022. godine. Salam tvrdi da je odbio da obavlja zadatke za koje je verovao da su "ilegalni, neetični i moralno kompromitujući".

Džejda Pinket Smit i Vil Smit Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bilal tuži Džejdu i za "namerno nanošenje emocionalne boli", jer je za TMZ negirala da je ikada videla Smita u bilo kakvom seksualnom ili intimnom ponašanju s muškarcem, kako piše u sudskim dokumentima. "Ovo je bilo lažno poricanje, budući da je tužitelj već objavio viralni video koji pokazuje Vila Smita kako dodiruje Alfonsa Ribeira pred tuženom i njenom decom, koji su vidljivo bili prisutni", naveo je on u tužbi.

Tvrdi i da je Džejdino "lažno poricanje" bio nameran pokušaj da ga diskredituje i implicira da su njegove prethodne izjave o Vilu bile "netačne i izmišljene", što je uzrokovalo javno ismevanje i gubitak njegovog kredibiliteta.

Džejda Pinket Smit Foto: Ezra Trost-Goldhammer/London Entertainment / Shutterstock Editorial / Profimedia

Druge optužbe uključuju i onu da mu je menadžer u Džejdino ime pretio da "nešto smisli" i "prekine ovu svađu pre nego što bude fizički povređen", nakon što je najavio da će objaviti memoare.

Salam tvrdi da mu je ugled uništen, da mu se zdravlje pogoršalo i da je pretrpeo finansijski gubitak i emocionalnu traumu zbog Džejdinog navodnog "zlonamernog, namernog i nepromišljenog ponašanja". Traži odštetu od 3 miliona dolara.

Video: Skandal na dodeli Oskara - Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu ROku