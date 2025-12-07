"Rekla mi je da ću nestati ili primiti metak" Supruga slavnog glumca završila na sudu zbog brutalnih pretnji njegovom bliskom prijatelju
Glumica Džejda Pinket Smit optužena je da je pretila bivšem bliskom prijatelju svog supruga, Vila Smita, jer je otkrio detalje o njenom privatnom životu. Bilal Salam, koji kaže da je gotovo 40 godina bio Smitov najbolji prijatelj, podneo je tužbu 7. novembra, a u njoj tvrdi da ga je Džejda "napala" na Vilovoj rođendanskoj proslavi 25. septembra 2021. godine.
"Tokom boravka u predvorju, Džejda Pinket Smit je prišla tužitelju s otprilike sedam članova u pratnji, postala verbalno agresivna i pretila mu izjavom da će, ako nastavi da‘otkriva njene privatne stvari, nestati ili primiti metak‘, te je zahtevala da potpiše ugovor o poverljivosti", piše u tužbi, kako prenosi Page Six.
Bilal tvrdi da ga je potom jedan od Džejdinih saradnika pratio do automobila i nastavio da mu verbalno preti.
U tužbi tvrdi da je nakon incidenta protiv njega pokrenuta "kampanja odmazde", a sve zato što je odbio da pomogne u upravljanju krizom nakon što je Smit udario Krisa Roka na dodeli Oskara 2022. godine. Salam tvrdi da je odbio da obavlja zadatke za koje je verovao da su "ilegalni, neetični i moralno kompromitujući".
Bilal tuži Džejdu i za "namerno nanošenje emocionalne boli", jer je za TMZ negirala da je ikada videla Smita u bilo kakvom seksualnom ili intimnom ponašanju s muškarcem, kako piše u sudskim dokumentima. "Ovo je bilo lažno poricanje, budući da je tužitelj već objavio viralni video koji pokazuje Vila Smita kako dodiruje Alfonsa Ribeira pred tuženom i njenom decom, koji su vidljivo bili prisutni", naveo je on u tužbi.
Tvrdi i da je Džejdino "lažno poricanje" bio nameran pokušaj da ga diskredituje i implicira da su njegove prethodne izjave o Vilu bile "netačne i izmišljene", što je uzrokovalo javno ismevanje i gubitak njegovog kredibiliteta.
Druge optužbe uključuju i onu da mu je menadžer u Džejdino ime pretio da "nešto smisli" i "prekine ovu svađu pre nego što bude fizički povređen", nakon što je najavio da će objaviti memoare.
Salam tvrdi da mu je ugled uništen, da mu se zdravlje pogoršalo i da je pretrpeo finansijski gubitak i emocionalnu traumu zbog Džejdinog navodnog "zlonamernog, namernog i nepromišljenog ponašanja". Traži odštetu od 3 miliona dolara.
