Sezona velikih nagrada, započeta pre nekoliko nedelja, nastavljena je sinoć jednim od najiščekivanijih događaja godine. U Londonu je održana ceremonija British Fashion Awards, modni ekvivalent Oskaru, koja je okupila brojne svetske zvezde željne da ostave što upečatljiviji modni trag. Među damama koje su privukle posebnu pažnju našla se i Roksanda Ilinčić.

Defile najvećih imena na tamnoplavom tepihu

Poznate ličnosti iz sveta mode, filma i muzike nizale su se ispred Rojal Albert Hola, pretvarajući dolazak u nezvanično takmičenje u tome čiji će stajling izazvati najviše reakcija. Šeron Stoun, Kajli Minog, Sijena Miler, Ana Vintur i mnoge druge dame ostavile su snažan utisak, ali je i Roksanda Ilinčić bila među najfotografisanijima - modni analitičari nisu propustili da komentarišu njen izbor.

U galeriji pogledajte fotografije Roksande Iličić sa dodele Britanskih modnih nagrada:

Roksanda Ilinčić na dodeli Britanskih modnih nagrada

Beogradska kreatorka sa međunarodnim priznanjem

Važno je podsetiti da je prošle godine Roksanda bila među nominovanima za nagradu BFA u kategoriji najboljeg britanskog dizajnera ženske mode. Njen brend godinama prepoznaju po spoju elegancije, prefinjene estetike, jasnih linija, inovativnih krojeva i upečatljivih boja koje odišu iskonskom ženstvenošću. Zbog toga joj veruju i brojne svetske ikone stila, među kojima su Kejt Midlton i Kejt Blanšet.

Odvažan izlazak u plavoj pelerini

Iako je na glamuroznim događajima često viđamo u sofisticiranim haljinama, ovog puta Roksanda je odabrala nesvakidašnju plavu kreaciju nalik dugoj pelerini sa kapuljačom. Ovakav hrabar i originalan modni potez jasno je pokazao zašto se smatra jednom od najkreativnijih dizajnerki današnjice, a "vau efekat" nije izostao — sve oči bile su uprte upravo u nju.

